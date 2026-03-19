संगीत, कलाको अध्ययनलाई प्रवर्द्धन गरिने, ‘एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर’ खोलिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को बजेटमार्फत संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन र पठनपाठनलाई देशभर प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा आदिवासी संस्कृति संगीतको समेत प्रवर्धन र विकास गरिने उल्लेख गरे।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन र पठनपाठनलाई देशभर प्रवर्धन गर्ने जनाएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘संगीत, कला र साहित्य सम्बन्धी अध्ययनलाई देशैभर प्रवर्धन गरिने । राजगुठी दर्ता लगतमा रहेको त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट एवम एथ्नो म्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्नेछौं ।’
