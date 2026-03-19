सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गरिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
- अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ग्रिन युरिया उत्पादनका लागि विद्युतमा सहुलियत दिने बताउनुभयो ।
- सरकारले हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइने बताए ।
यस्तै सरकारले हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4