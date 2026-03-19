सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्यमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गरिने

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १८:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
  • अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ग्रिन युरिया उत्पादनका लागि विद्युतमा सहुलियत दिने बताउनुभयो ।
  • सरकारले हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रबाट ग्रिन युरिया उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराइने बताए ।

यस्तै सरकारले हरियो मल प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ ।

बजेट
