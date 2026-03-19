आगामी वर्ष तल्लो सरकारमा जाने बजेट करिब ६ खर्ब

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिइनेछ ।
- राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाइने भएको छ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रकम जाने छ ।
