+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई सच्याउँछौं : अर्थमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते ११:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याइने बताएका छन्।
  • सरकारले साढे १९ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि खर्च १६ खर्ब बराबर मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
  • चालु आवमा पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हुने अनुमान गर्दै स्रोतको चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले सरकारले साढे १९ खर्ब माथिको बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च १६ खर्ब बराबर मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।

बजेट निर्माणका क्रममा अस्वाभाविक अंक राख्ने विगतदेखिको प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको उनले बताए । त्यसमा पनि पूँजीगत तर्फ २ खर्ब मात्र हाराहारी खर्च हुने गरेको भन्दै उनले यो खर्चले हामीले देखेका सपना पूरा नहुने उनले बताए । सोहीकारण अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सिलिङ दिइएको भन्दै उनले स्रोतको चुनौती रहेको स्वीकार गरे । राजस्वले १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र स्रोत धान्न सक्ने अवस्था रहेको र बाँकी ७ खर्ब हाराहारीको स्पेस नै मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।

चालु आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च बढाउन इमर्जेन्सी मोडमा काम गरिएको समेत उनले जानकारी दिए । असार मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हुने  उनको अनुमान छ ।

बजेट २०८३/८४ स्वर्णिम वाग्ले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित