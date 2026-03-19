बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई सच्याउँछौं : अर्थमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याइने बताएका छन्।
- सरकारले साढे १९ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि खर्च १६ खर्ब बराबर मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
- चालु आवमा पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हुने अनुमान गर्दै स्रोतको चुनौती रहेको स्वीकार गरेका छन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा अस्वाभाविक अंक राख्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले सरकारले साढे १९ खर्ब माथिको बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च १६ खर्ब बराबर मात्र गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा अस्वाभाविक अंक राख्ने विगतदेखिको प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको उनले बताए । त्यसमा पनि पूँजीगत तर्फ २ खर्ब मात्र हाराहारी खर्च हुने गरेको भन्दै उनले यो खर्चले हामीले देखेका सपना पूरा नहुने उनले बताए । सोहीकारण अर्थतन्त्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सिलिङ दिइएको भन्दै उनले स्रोतको चुनौती रहेको स्वीकार गरे । राजस्वले १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र स्रोत धान्न सक्ने अवस्था रहेको र बाँकी ७ खर्ब हाराहारीको स्पेस नै मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए ।
चालु आवमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च बढाउन इमर्जेन्सी मोडमा काम गरिएको समेत उनले जानकारी दिए । असार मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै धेरै हुने उनको अनुमान छ ।
