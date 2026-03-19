घरजग्गा खरिद-बिक्री अनलाइनबाट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३५ नगरपालिकाको घरजग्गा कारोबारलाई पहिलो चरणमा एकीकृत गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
- घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरी रोक्का फुकुवा र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गा प्रशासनलाई अनलाइन प्रणाली लैजाने भएको छ ।
पहिलो चरणमा सरकारले ३५ नगरपालिकाको घरजग्गा कारोबार एकीकृत गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट मार्फत ३५ नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनले घरजग्गा खरिद-बिक्री सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरी रोक्का फुकुवा, खरिद–बिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बताए ।
