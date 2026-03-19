घरजग्गा खरिद-बिक्री अनलाइनबाट

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आवको बजेट मार्फत ३५ नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १८:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३५ नगरपालिकाको घरजग्गा कारोबारलाई पहिलो चरणमा एकीकृत गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ ।
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
  • घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरी रोक्का फुकुवा र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जग्गा प्रशासनलाई अनलाइन प्रणाली लैजाने भएको छ ।

पहिलो चरणमा सरकारले ३५ नगरपालिकाको घरजग्गा कारोबार एकीकृत गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट मार्फत ३५ नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी एकीकृत सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले घरजग्गा खरिद-बिक्री सहज बनाउन जग्गाधनी संकेत नम्बर जारी गरी रोक्का फुकुवा, खरिद–बिक्री र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बताए ।

कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

सौम्य शक्ति र डायस्पोरा परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले 

स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने घोषणा

स्टार्टअपलाई सहज बनाउन ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना

सद्‍भाव र तारालाई १२औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एमेच्योर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि

आगामी वर्ष तल्लो सरकारमा जाने बजेट करिब ६ खर्ब

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

