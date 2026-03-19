सबै पक्ष समेट्न खोज्दा नीतिगत विफलताको खतरा : खुश्बु ओली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १९:४२

  • राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले संसदमा प्रस्तुत बजेट वास्तविक स्रोतको आकलन नगरी ल्याएकाले यसको कार्यान्वयनप्रति शङ्का गरेकी छन् ।
  • बजेट राजनीतिक प्रदर्शनको औजार बन्ने खतरा औंल्याउँदै उनले, "जनताले विश्वास गुमाउने खतरा छ," भनिन् ।

१५ जेठ, काठमाडौं । राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले संसदमा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनप्रति शंका गरेकी छन् ।

स्रोतको आकलन नगरी आएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उनले प्रतिक्रिया जनाएकी छन् । ‘वास्तविक स्रोत बिना घोषणा गरिएको बजेट आश्वासनमा मात्रै सीमित हुँदा नीतिगत बिफलतामा परिणत हुने हो कि .. ,’ सांसद ओलीले शंका गरिन् ।

सबै पक्षलाई खुशी पार्नेगरी ल्याइएको बजेटले सरकारलाई अल्पकालीन लोकप्रियतातिर धकेल्ने खतरा रहेको पनि उनले बताइन् ।

‘जनताले विश्वास गुमाउने खतरा छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट विकासको औजार भन्दा पनि राजनीतिक प्रदर्शनको औजार बन्ने खतरा छ ।’

संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हिन्दू राष्ट्रको विषय समेटियोस् : खुश्बु ओली

सरकारको ‘नो फाइल’ अभियानले र अनुदान कटौती नीतिले सुशासनमा बाधा पुर्‍यायो : ओली

मानव तस्करमा संलग्न गिरोहमाथि तत्काल कारबाही होस् : सांसद ओली

हामी सदनमा कुरा उठाउँछौं, प्रधानमन्त्री फेसबुकमा जवाफ दिनुहुन्छ : ओली

‘बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश रोज्नुको कारण के हो ?’

रास्वपालाई विश्वास गर्न नसकिने नजिर स्थापित भयो : खुश्बु ओली

