संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हिन्दू राष्ट्रको विषय समेटियोस् : खुश्बु ओली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १४:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको विषय समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।
  • ‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ?’ भनी उनले प्रश्न गरिन् ।
  • प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी माग सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइन् ।

१२ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी महत्वपूर्ण विषयहरू नपरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था र प्रदेश खारेजीको पक्षमा रहेका आम नागरिकको आवाजलाई सरकारले जनताको सुझावका रूपमा स्वीकार नगरेको आरोप लगाइन् ।

विगतमा लिइएका जनताका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि जनभावनालाई डिजिटल बोरामा थन्क्याउने प्रयास नगर्न सरकारलाई सचेत पनि गराइन् ।

‘वैदिक हिन्दु र बौद्ध सहितको सनातन राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नागरिकहरू सरकारको नजरमा जनता हुन् कि होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको आडमा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर तीव्र रूपमा धर्मान्तरण भइरहेको छ, के सरकारले यो दृश्य देख्दैन ?,’ उनले भनिन् ।

राजसंस्थाको विषयमा इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) तहमा पर्याप्त दार्शनिक र ऐतिहासिक बहस हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

प्रमुख सचेतक ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी मागहरू सम्बोधन नभए देशभरका राष्ट्रवादी शक्तिहरू र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिइन् ।

खुश्बु ओली राप्रपा
सम्बन्धित खबर

सरकारको ‘नो फाइल’ अभियानले र अनुदान कटौती नीतिले सुशासनमा बाधा पुर्‍यायो : ओली

मानव तस्करमा संलग्न गिरोहमाथि तत्काल कारबाही होस् : सांसद ओली

हामी सदनमा कुरा उठाउँछौं, प्रधानमन्त्री फेसबुकमा जवाफ दिनुहुन्छ : ओली

‘बहुमत भएको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश रोज्नुको कारण के हो ?’

रास्वपालाई विश्वास गर्न नसकिने नजिर स्थापित भयो : खुश्बु ओली

खुश्बु ओलीको प्रश्न : बीउ र मल अभाव हुन नदिने सरकारको तयारी के छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
