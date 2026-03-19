+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रसंघको चेतावनी : दक्षिण सुडानमा ७२ लाख नागरिक खाद्य संकटमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते ५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले द्वन्द्वग्रस्त दक्षिण सुडानमा ७२ लाखभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल खाद्यान्न सहयोग आवश्यक रहेको चेतावनी दिएको छ।
  • दक्षिण सुडानका लागि डब्लुएफपीकी कन्ट्री डाइरेक्टर मुटिन्ता चिमुकाले त्यहाँको स्थिति गम्भीर रहेको र मानिसको जीवन बचाउन तत्काल ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताइन्।
  • सन् २०११ मा स्वतन्त्र भएको दक्षिण सुडान चरम गरीबी, भ्रष्टाचार, आन्तरिक द्वन्द्व र भोकमरीको गम्भीर जोखिममा परेको छ।

१६ जेठ, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार द्वन्द्वग्रस्त दक्षिण सुडानमा ७० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई खाद्यान्न सहयोगको आवश्यकता रहेको चेतावनी दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले विश्वको ‘सबैभन्दा कान्छो’ सार्वभौम राष्ट्रमा ‘खतरनाक अवस्था’ को अवस्थाको निन्दा गरेको छ र सङ्गठनले आफ्नो प्रतिक्रिया बढाउन ‘समयसँग कडा सङ्घर्ष’ मा रहेको बताएको छ।

दक्षिण सुडानका लागि डब्लुएफपीका ‘कन्ट्री डाइरेक्टर’ मुटिन्ता चिमुकाले दक्षिण सुडानको जोङलेई राज्यको बोर शहरबाट भिडियो लिङ्कमार्फत जेनेभामा उपस्थित पत्रकारहरूलाई भनिन्, ‘हामी तत्काल खाद्य सहयोगको आवश्यकता ७२ लाख मानिसहरूबारे कुरा गरिरहेका छौं।’

‘स्थिति गम्भीर छ र सहयोगको गम्भीर आवश्यकता भएका मानिसहरूको जीवन बचाउन तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ’, एक विज्ञप्तिमा र्ल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचरले गत महिना पूर्वी अफ्रिकी देश पूर्ण रूपमा भोकमरी र पतनको खतरामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

दक्षिण सुडानले सन् २०११ मा सुडानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो तर केही समयपछि नै गृहयुद्धमा फसेको थियो र अझै पनि चरम गरिबी, भ्रष्टाचार र असुरक्षाको दलदलमा फसेको छ ।

सन् २०१८ मा राष्ट्रपति साल्भा कीर र उहाँका लामो समयदेखिका प्रतिद्वन्द्वी रिक माचरबीच भएको सत्ता साझेदारी सम्झौता गत वर्षदेखि नै टुटेको छ ।

डब्लुएफपीले विशेष गरी जोङलेई राज्यस्थित हालैको लडाइँ भएको क्षेत्र अकोबोमा आपतकालीन प्रतिक्रिया बढाएको बताएको छ ।

-एजेन्सीबाट

दक्षिण सुडान संयुक्त राष्ट्रसंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित