एनआरएनएसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने सरकारको घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १५ गते १९:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले "एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली" नारालाई मूर्त रूप दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित गरिने बताउनुभयो ।
  • बजेटमार्फत विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त बनाई निर्यात वृद्धि, लगानी आकर्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएनए) सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्रदान गरी उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समाहित गरिने बताएका छन्  ।

यसका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई थप सशक्त र सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगहरूको सशक्तिकृत गर्दै कूटनीतिलाई थप सबल बनाउने योजना रहेको छ ।

शेयर बजारमा लगानी खुला गर्न कानुन परिमार्जनस् गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालमा सम्पति जोड्न, बैंक खाता खोल्न र सेयर बजारमा पहुँच पाउनुपर्ने एनआरएनएको माग

३६ जना चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजीप्रति एनआरएनएको आपत्ति 

एनआरएन नागरिकता: सधैँ अपूरो प्रतिबद्धता

एनआरएनए नेपाल प्रवर्द्धन विभाग प्रमुखमा लोकप्रसाद दाहाल

डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एनआरएन एकताबद्ध, नयाँ कार्यसमिति आज घोषणा हुँदै

एनआरएनएको अध्यक्ष हेमराज शर्मालाई बनाउने सहमति

