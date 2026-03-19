एनआरएनए नेपाल प्रवर्द्धन विभाग प्रमुखमा लोकप्रसाद दाहाल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते २१:३६

२५ चैत, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष लोकप्रसाद दाहाललाई नेपाल प्रवर्द्धन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एनआरएनएको ११४औं आईसीसी बैठकको निर्णयअनुसार दाहाललाई २०२५-२०२७ कार्यकालका लागि यो जिम्मेवारी दिइएको हो ।

संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा र महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्काले पत्र पठाएर दाहाललाई विभागको कार्यविधि र कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

विभाग प्रमुख दाहालले अब विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीसँगको समन्वयमा बढीमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति र ५ जना विज्ञ सल्लाहकार प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए । उनले अप्रिल १५ भित्र नामावली बुझाउने बताए ।

नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा एनआरएनएले सघाउने बताउँदै दाहालले त्यसका लागि आफू समन्वकारी भूमिका खेल्नका लागि नै यो जिम्मेवारी लिएको बताए ।

कर्मथलो बेल्जियम बनाएका दाहाल नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएका व्यक्ति पनि हुन् ।

एनआरएनए नेपाल प्रवर्द्धन विभाग
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित