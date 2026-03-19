यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते ८:२४

१६ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो २२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४४ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ८०, मकै बोडी प्रतिकिलो ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो १५०, तीते करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ ।

परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ५५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८० र पिँडालु प्रतिकिलो ४०, स्कुस प्रतिकिलो ९० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो १००, मेथीको साग प्रतिकिलो १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सीताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, न्युरो प्रतिकेजी ८०, चुकन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३०, पार्सले प्रतिकिलो २२०, सौफको साग प्रतिकिलो १००, पुदिना प्रतिकिलो १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १४०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रतिकिलो ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो २००, कागती प्रतिकिलो २२०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ५५,खकटहर प्रतिकिलो ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ५५, हरियो लसुन प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ रहेको छ ।

हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २६० निर्धारण गरिएको छ ।

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

