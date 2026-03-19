यस्तो छ तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते ८:५४

१२ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो २७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ५०, रातो मूलाप्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो ३५, भटमास कोसा प्रतिकिलो १४०, तीते करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।

परवर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ५०, चिचिन्डो प्रतिकिलो ४०, घिरौँला प्रतिकिलो ५०, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७० र पिँडालु प्रतिकिलो ४० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो १२०, चमसुरको साग प्रतिकिलो १२०, मेथीको साग प्रतिकिलो १४०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ३४०, न्यूरो प्रतिकेजी ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ४०, चुकन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी ११०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३०, पार्सले प्रतिकिलो २५०, सौफको साग प्रतिकिलो १२०, पुदिना प्रतिकिलो १५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकिएको छ ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२५, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो ४४०, आँप (दसहरी) प्रतिकिलो २८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ३५, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७०,खकटहर प्रतिकिलो ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिचि (भारतीय) २००, एभोकाडो प्रतिकिलो ८००, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी १८० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १६०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४३०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १४०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २६० निर्धारण गरिएको छ ।

