राजेन्द्र पाण्डेको आरोप– सुकुमवासी र गरिब विरोधी पार्टी सरकारमा छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १६:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वर्तमान सरकार गरीब, सुकुम्बासी र निमुखा वर्गको विरोधी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
  • नेता पाण्डेले २०८२ साल भदौको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको संसद् विघटन सुनियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरे ।
  • उनले कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई पुनः संघर्षका लागि तयार हुन आह्वान गरेका छन् ।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डले सुकुमवासी, गरिब र निमुखाको विरोधी पार्टी अहिले सरकारमा रहेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित अखिल नेपाल महिला संगठन एकता राष्ट्रिय भेलामा उनले वर्तमान सरकार गरिब, सुकुम्बासी तथा निमुखा वर्गको विरुद्धमा भएको आरोप लगाए ।

वर्तमान सरकार नै षड्यन्त्रको परिणामबाट बनेको दाबी गर्दै उनले २०८२ साल भदौ २३–२४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम भएको जिकिर गरे ।

साथै, कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई पुन: संघर्षका लागि तयार हुन आह्वान समेत उनको थियो ।

‘२०८२ सालको भाद्र २३ र २४ गते हाम्रो देशमा एउटा ठूलो विध्वंश भयो । यहाँहरुलाई थाहा छ, सर्वोच्च अदालत जल्यो, सिंहदरबार जल्यो, राष्ट्रपति भवन जल्यो, प्रधानमन्त्री निवास जल्यो । सारा अदालतदेखि लिएर प्रहरी कार्यालयहरू सबै जले, नेताहरूका घर खोजी खोजी जलाइयो, त्यो विध्वंशपछि संसदलाई बिना कारण विघटन गरियो, भएको संसदलाई विघटन गरेर अर्को संसद जन्माउनतिर लागियो । त्यसैमा एउटा खालको षड्यन्त्र थियो भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यो षड्यन्त्रपछि आएको सरकार तपाईं हामीले देखिरहेका छौँ, सिद्धान्त छैन, विचार छैन, कार्यक्रम छैन, लक्ष्य छैन । अहिले त हेर्ने हो भने सुकुमवासी र गरिब, गरिब निमुखाको विरोधी पार्टी अहिले सरकारमा पुगेको देखिन्छ । त्यो अवस्था हामी व्यवहारबाट देखिरहेका छौं ।’

निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर कुनै सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र लक्ष्य नभएको शक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउने काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामी लामो लडाईं लड्यौं, निरंकुश पञ्चायतलाई फ्याँक्यौं । राजालाई संविधानभित्र बाँध्या थियौँ, निहुँ खोज्न आयो, त्यो राजालाई पनि बिदा गर्‍यौँ । सारा गरेर लडेर ल्याउने हामी, जसले पञ्चायत फ्याँक्नमा पनि कुनै योगदान दिएको छैन, राजतन्त्रको विरुद्ध पनि लडेको छैन, कुनै योजना, कुनै भुमिका छैन,’ उनले भने ।

राजेन्द्र पाण्डे
सम्बन्धित खबर

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

