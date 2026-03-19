सम्पत्ति छानबिनमा दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार छौं : नेता पाण्डे

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २८ गते १९:१५

  • नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले २०४८ सालपछि सांसद र मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
  • उनले सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानबिन गर्नसक्ने र निष्पक्ष निकायमार्फत छानबिन हुनुपर्ने बताए।
  • पाण्डेले दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।

२८ चैत, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफूले विगतदेखि नै सम्पत्ति छानबिनको माग उठाउँदै आएको बताएका छन् ।

२०४८ सालपछि सांसद, मन्त्री भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सरकारले चाह्यो भने व्यवस्थित प्रणाली बनाएर छानबिन गर्नसक्ने पनि बताए ।

‘हामीले शुरुदेखि नै भनेका छौँ । हामीले पटकपटक संसदमा नै उपस्थित भएर छानबिन गर्न भनेका छौँ, हामी तयार छौँ, २०४८ सालपछि हामी सांसद मन्त्री जो जो भयौँ, छानबिनको लागि हामी तयार छौँ । कसले छानविन गर्ने हो, छानविन गर्न थाले भइहाल्यो नी,’ उनले भने ।

छानबिन निष्पक्ष निकायमार्फत हुनुपर्ने बताउँदै उनले दोषी प्रमाणित भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

‘सरकारले चाह्यो भने उसले छानबिन गर्नसक्छ, छानबिन गर्न मन लागेको व्यक्तिलाई एउटा एउटा भन्ने हुँदैन, उसले एउटा निश्चित सिष्टम बनाएर प्रक्रियाबाट छानबिन गर्ने हो । छानबिन गर्ने निश्चित कुनै एउटा निकाय पनि हुनुपर्छ । कानूनी हिसावले सरकारले छानबिन गर्न पाउँछ । छानबिनमा केही गल्ती कमजोरी भेटियो भने हामी कारबाही भोग्न तयार छौं,’ उनले भने ।

संगठनात्मक एकीकरणको बाँकी काम एक साताभित्रै टुंग्याउँछौं : माधव नेपाल

नेकपाको निष्कर्ष– विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्न पाइँदैन

उपसभामुखमा नेकपाले श्रम संस्कृतिकी उम्मेदवार रुवीलाई समर्थन गर्ने

सरकारको बारेमा बोल्न पटक्कै मन छैन, तर चुपचाप बस्न पनि सकिएन : नेकपा सांसद राई

नेकपाको प्रमुख सचेतकमा युवराज दुलाल नियुक्त

प्रचण्ड बने नेकपा संसदीय दलको नेता

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

