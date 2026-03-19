ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास पुस्तक विमोचन, सात पत्रकार सम्मानित

नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको २५औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १८:०८

१६ जेठ, ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले प्रकाशन गरेको ‘ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास’ पुस्तक शनिबार विमोचन गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको २५औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राउतले पुस्तकलाई ललितपुरको पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको प्रकाशनका लागि शाखालाई धन्यवाद दिए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

सोही अवसरमा पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका सात जना पत्रकारलाई विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो । राजधानी दैनिकका डिल्ली आचार्य र रातोपाटीका नरेश ज्ञवालीलाई हीरा–सिद्धि क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । उनीहरूलाई लामो समयदेखि पत्रकारितामार्फत समाज परिवर्तनका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सम्मान गरिएको हो ।

यस्तै, नयाँ सडक दैनिकका ज्ञानप्रसाद पौडेललाई धर्मरत्न शाक्य जीवन्त पत्रकारिता पुरस्कार तथा नेपालखबरका जनार्दन पोखरेललाई राधा–लक्ष्मण क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

दियोपोष्टकी रीता बुढाथोकीलाई क्यान्सर रोगसम्बन्धी सचेतनामूलक पत्रकारितामा योगदान पुर्‍याएको भन्दै सम्राट आचार्य स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

यसैगरी, नेपाल टेलिभिजनका ईश्वर महर्जन र मिडियासञ्चार डटकमका केदारनाथ दाहाललाई ललितपुरका विषयवस्तु उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ललितपुर पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले शाखाले विगत डेढ वर्षको अवधिमा पत्रकारहरूको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।

जितु नेपालको फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ को ट्रेलर सार्वजनिक

खोलामा बोराभित्र महिलाको शव फेला

८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने

सगरमाथा दिवसका अवसरमा ओमानमा ‘शान्ति पदयात्रा’

एसियाली देशलाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीको सुझाव– चीनको प्रभुत्व रोक्न सैन्य खर्च बढाउनुस्

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्दैछ आँखाका जटिल रोगको उपचार

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

