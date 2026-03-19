+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मिस मिथिला नारी नेपाल २०२६’ आयोजना हुने, आवेदन आह्वान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १८:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थर्ड आई स्टुडियोज प्रालिले मिथिला संस्कृति, परम्परा र महिला सशक्तीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘मिस मिथिला नारी नेपाल २०२६’ आयोजना गर्ने भएको छ ।
  • प्रतियोगिताको अडिसन आगामी जेठ १६ गते जनकपुर र त्यसपछि काठमाडौँमा हुनेछ भने आवेदन इसेवा एपमार्फत दिन सकिनेछ ।
  • आयोजक संस्थाका प्रमुख हरिश जायसवालले भने, “यसअघि मिथिलाबारे यस्तो प्रतियोगिता भएका छैनन्, यो हाम्रो उद्देश्यले मिथिलाका नारीलाई ठूलो सहयोग तथा अवसरको रुपमा रहनेछ ।”

काठमाडौँ । सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस मिथिला नारी नेपाल २०२६’ को आयोजना हुने भएको छ । आयोजक थर्ड आई स्टुडियोज प्रालिले प्रेसमिट गर्दै प्रतियोगिता आयोजनाबारे जानकारी गराएको हो ।

द ब्युटी अफ मिथिला’ नारासहित कार्यक्रम हुन लागेको हो । प्रतियोगिताले मिथिला संस्कृति, परम्परा, भाषा, पहिचान तथा महिला सशक्तीकरण प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताइएको छ ।

प्रेस मिटमा प्रतियोगिता आयोजनाको उद्देश्य, विशेषता, अडिसन विवरण तथा आगामी गतिविधिबारे आयोजक संस्थाका प्रमुख हरिश जायसवालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम सौन्दर्य प्रतियोगिता मात्र नभएर मिथिला क्षेत्रका नारीलाई सशक्तीकरणमा जोड दिने, मिथिला संस्कृतिको पहिचान गर्ने तथा नारीलाई आत्मनिर्भर गराउने जस्ता कुरामा जोड दिइनेछ ।

उनले भनेका छन्, ‘यसअघि मिथिलाबारे यस्तो प्रतियोगिता भएका छैनन्, यो हाम्रो उद्देश्यले मिथिलाका नारीलाई ठूलो सहयोग तथा अवसरको रुपमा रहनेछ ।

प्रतियोगिताको अडिसन फर्म खुलिसकेको जानकारी गराइएको छ । इसेवा एपमार्फत आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । साथै अडिसन जेठ १६ मा जनकपुर र त्यसपछि काठमाडौंमा हुने बताइएको छ ।

आयोजकका अनुसार मिथिला क्षेत्रका युवती मात्र नभएर देशभरका नारीले आवेदन दिन सक्नेछन् । मिथिला भाषाको सामान्य ज्ञान भएकालाई पनि सहभागिताका लागी आह्वान गरिएको छ ।

मिस मिथिला नारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास पुस्तक विमोचन, सात पत्रकार सम्मानित

ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास पुस्तक विमोचन, सात पत्रकार सम्मानित
जितु नेपालको फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ को ट्रेलर सार्वजनिक

जितु नेपालको फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ को ट्रेलर सार्वजनिक
खोलामा बोराभित्र महिलाको शव फेला

खोलामा बोराभित्र महिलाको शव फेला
८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने

८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने
सगरमाथा दिवसका अवसरमा ओमानमा ‘शान्ति पदयात्रा’

सगरमाथा दिवसका अवसरमा ओमानमा ‘शान्ति पदयात्रा’
एसियाली देशलाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीको सुझाव– चीनको प्रभुत्व रोक्न सैन्य खर्च बढाउनुस्

एसियाली देशलाई अमेरिकी रक्षामन्त्रीको सुझाव– चीनको प्रभुत्व रोक्न सैन्य खर्च बढाउनुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित