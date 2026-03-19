दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा रहेका नेपाली दूतावास बन्द नगर्न एनआरएनए पूर्वकोषाध्यक्षको आग्रह

अबको समय दूतावासले आर्थिक कुटनीतिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १८:४४

१६ जेठ, काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वकोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल दूतावास बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा दु:ख लागेको बताएका छन् । शनिबार एक अभिव्यक्ति दिँदै थापाले सरकारले बजेट भाषणमार्फत ती दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेकामा दु:ख व्यक्त गरेका हसन् ।

‘ती दूतावासलाई दक्षिण– दक्षिण व्यापार, लगानी, व्यापार र आर्थिक अवसर सिर्जनाका आधार बनाउन सकिए नेपालको समृद्धिलाई टेवा पुग्थ्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘दूतावास व्ययकेन्द्र मात्र होइन्, आयको अवसरका रूपमा  लैजान सकिन्छ ।’

अबको समय दूतावासले आर्थिक कुटनीतिमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘आर्थिक समृद्धि द्रुत गतिमा बढेका र भविष्यका आर्थिक केन्द्र बनिरहेका दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिल जो आफै विशाल अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका महादेशका आर्थिक केन्द्र समेत हुन् । अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका जहाँ नेपाली डायस्पोरा पनि बढ्दो क्रममा छ र स्थापित हुँदैछ,’ उनले लेखेका छन् ।

त्यहाँको डायस्फोराका समस्या अझैपनि नेपाल राज्यको  पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘जहाँ गैरआवासीय नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति अझ धेरै आवश्यक रहेको  महशुस गरेका छन् र, थप उपस्थितिको माग राख्दै आएका छन् । त्यहाँ भएका दूतावास पनि बन्द हुनु झन् दु:खद् हो ।’

ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासलाई नयाँ विश्वशक्तिको रूपमा स्थापित हुँदैगरेको ब्रिक्ससँगको सहकार्य, दोहोरो व्यापार, प्रविधि र लगानीको वृहत् सम्भावनातिर केन्द्रित भएर अघि बढ्न निर्णय पुनर्विचार गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सगरमाथा आधार शिविरको रोमाञ्चक यात्रा

‘मिस मिथिला नारी नेपाल २०२६’ आयोजना हुने, आवेदन आह्वान

ललितपुरको पत्रकारिता इतिहास पुस्तक विमोचन, सात पत्रकार सम्मानित

जितु नेपालको फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ को ट्रेलर सार्वजनिक

खोलामा बोराभित्र महिलाको शव फेला

८०वर्षीय ट्रम्पको स्वास्थ्य रिपोर्ट : दैनिक ३ औषधि सेवन गर्छन्, तौल घटाउनुपर्ने

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

