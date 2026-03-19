बजेट टाई बान्नेलाई आयो, गाई बान्नेलाई आएन : सुदन किराती

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १६:२५
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किरातीले हालै सार्वजनिक बजेट नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको टिप्पणी गरे ।
  • पूर्वमन्त्री किरातीले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, “मुठ्ठीभर टाइ बान्नेका लागि बजेट आयो, तर बहुसंख्यक गाई बान्नेका लागि आएन” भनी टिप्पणी गरे ।
  • उनले विद्युत महसुल वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर तथा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीतिप्रति आपत्ति जनाए ।

१७ जेठ, झापा । श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किरातीले नेपाली माटो सुहाउँदो बजेट नआएको बताएका छन् ।

झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री किरातीले विदेश पढेर आएको अर्थमन्त्रीले नेपालको वास्तविकता नबुझेको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘मुठ्ठीभर टाइ बान्नेका लागि बजेट आयो, तर बहुसंख्यक गाई बान्नेका लागि आएन,’ उनले भने ।

विद्यतु महसुल वृद्धि गर्नु र प्रस्तुत कृषि कार्यक्रमले तल्लो वर्गका जनतालाई निराश बनाएको उनको टिप्पणी छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संवैधानिक हिसाबले समेत मौलिक हकको हनन् भएको किरातीले बताए ।

विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने नीतिप्रति समेत उनले आपत्ति जनाए । ‘इन्धनको हाहाकार भएको बेला विद्युतीय सवारीमाथि कर बढाउनुले कतै दालमा कालो परेको त होइन भन्ने शंका छ,’ किरातीले भने ।

यसपालि बजेटमा असाधारण काम गरियो : अर्थमन्त्री वाग्ले

बजेटबारे अर्थमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

गृहको बजेटमा एकै पटक किन गरियो आधा कटौती ?

बजेट नुन र अमिलो नलागेको अचार जस्तै छ : सांसद तिमिल्सिना

कमला नदीको पुल निर्माणमा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आन्दोलन 

राजनीतिक हैसियत अनुसार ‘डिपार्चर’ भुलेको बजेट

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

