यसपालि बजेटमा असाधारण काम गरियो : अर्थमन्त्री वाग्ले

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने चार दशकदेखिको भाष्यलाई यसपालि चिर्ने गरी काम गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेकाे भनाइ छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १७ गते १५:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नहुने चार दशकदेखिको भाष्य यसपालि चिर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
  • विनियोजन विधेयक संशोधन गरी जेठ १६ गतेबाटै काम गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएकाले बजेट खर्च प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
  • अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

१७ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असाधारण काम गरिएको दाबी गरेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने चार दशकदेखिको भाष्यलाई यसपालि चिर्ने गरी काम गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवको बजेटबारे आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ अभूतपूर्व तवरले सबै मन्त्रालयलाई सशक्त बनाइएको बताए ।

भौतिक मन्त्रालयमा २४/२५ प्रतिशतमात्र पूँजीगत बजेट खर्च भइरहेको थियो, तर धेरै ठूलो बजेट ओगटेर बसे पनि खर्च भने एकदमै न्यून हुने गरेको भन्दै उनले सबैलाई सकेसम्म धेरै पूँजीगत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

‘म चैत १३ मा अर्थ मन्त्रालय आएको थिएँ, चैत मसान्तमा रेसियो हेर्दा त पूँजीगत खर्च नै १९/२० प्रतिशतमात्र भएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘कमसेकम विनियोजित बजेट त खर्च गर्नुपर्‍यो नि । यसबारे के गर्नुपर्छ भनेर हामीले विनियोजन विधेयकमा संशोधन गरेर जेठ १६ बाटै काम गर्न मिल्ने गरी सहजीकरण गरिदियौं, यति भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अड्कायो भन्न पाउँदैनन् ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ जेठमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट
अर्थमन्त्री वाग्लेले गरे सुवर्णशमशेरलाई सम्झेर बजेट भाषण सुरु

नेपाली कागजको गातामा आर्थिक चित्र : बलिया सामाजिक सूचक, कमजोर अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्रीको सन्देश : इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन

'रूपान्तरणकारी' भनिएको आगामी बजेटमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

स्वर्णिम संयोग : पहिले अल्पविकसितबाट स्तरोन्नति धकेले, अहिले तयारी अवधि सार्न सिफारिस

बजेटको प्राथमिकता : मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा  

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

