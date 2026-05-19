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तल्लो अरुण लगायत ४ जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय  

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २६ गते १२:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले तल्लो अरुणसहित चार जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
  • वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति पाउनेमा तल्लो अरुण, लोवर न्यादी, हुन्सा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजना छन् ।
  • मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना लगायत चार जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

तल्लो अरुण लगायत लोवर न्यादी खोला जलविद्युत् आयोजना, हुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

 

जलविद्युत् आयोजना
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