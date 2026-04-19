मधेश प्रदेश सभाको अवरोध हट्यो, विनियोजन विधेयक प्रस्तुत

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- मधेश प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरेको छ।
- प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण रोकिएको विधेयक कार्यदल गठन भएसँगै सदनमा पेश भएको हो।
- प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी ३० असार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
२८ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ प्रस्तुत भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेटबारे सदन अवरुद्ध गर्दा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।
विवाद समाधानका लागि आज कार्यदल गठनसँगै अवरोध हटेपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक ३० असार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
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