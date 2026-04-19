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मधेश प्रदेश सभाको अवरोध हट्यो, विनियोजन विधेयक प्रस्तुत

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते १५:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ प्रस्तुत गरेको छ।
  • प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण रोकिएको विधेयक कार्यदल गठन भएसँगै सदनमा पेश भएको हो।
  • प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी ३० असार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

२८ असार, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ प्रस्तुत भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले बजेटबारे सदन अवरुद्ध गर्दा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।

विवाद समाधानका लागि आज कार्यदल गठनसँगै अवरोध हटेपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक ३० असार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

मधेश प्रदेश सभा
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