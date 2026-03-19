स्थानीय सेवा ऐनमा त्रुटि नै त्रुटि, पुनर्लेखनको तयारी

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । अब ड्राफ्ट क्याबिनेटबाट छलफल गरेर सदनमा लगिने उनको भनाइ छ ।

शैलेन्द्र महतो
२०८३ वैशाख ४ गते १२:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ एक वर्षमै पुनर्लेखन गर्न लागिएको छ।
  • ऐनमा देखिएका त्रुटि र कार्यान्वयनमा समस्या सरकार र प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
  • मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुनर्लेखनको ड्राफ्ट तयार गरी क्याबिनेटबाट छलफल गरी सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।

४ वैशाख, जनकपुरधाम । एक वर्षअघि मात्र मधेश प्रदेश सभाबाट बनेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्न लागिएको छ । ऐनमा धेरै त्रुटि भेटिएपछि पुनर्लेखन गर्न सरकार अघि बढेको हो ।

ऐनमा त्रुटि नै त्रुटि भेटिएपछि सरकार र मधेश प्रदेशसभाको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विभिन्न कठिनाइ तथा झमेला उत्पन्न भएको थियो । अन्तर प्रदेश सरुवा–बढुवाको विषयमा कर्मचारीहरू एक वर्षअघि आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन सतिशकुमार सिंह सरकारले समस्या समाधान गर्ने भनेर थामथुम पारेको थियो ।

केही समयअघि मात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो ऐनमा रहेको अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्य कर्मचारीको बढुवालगायत तीन वटा त्रुटि पत्ता लगाएर ड्राफ्ट तयार गरी संशोधनमा लैजान मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो । तर अध्ययनका क्रममा अन्य व्यवस्थाहरूमा पनि व्यापक त्रुटि देखिएकोले पुनर्लेखनको ड्राफ्ट तयार गरिएको मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहले बताए ।

‘अन्तर प्रदेश सरुवा, स्वास्थ्यका कर्मचारी बढुवा लगायतका तीन वटा दफाको त्रुटि औंल्याएर संशोधनको ड्राफ्ट तयार गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अध्ययन गर्दै जाँदा धेरै त्रुटिहरू देखियो । सामाजिक परिचालिकाको मुख्य कुरा नै थिएन । कानुन पटकपटक संशोधन हुँदैन । त्यस कारण पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझावसहितको ड्राफ्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं ।’

एक वर्षको अवधिमै ऐन पुनर्लेखन गर्न लागिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो । यसले सरकार र सदनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । अब ड्राफ्ट क्याबिनेटबाट छलफल गरेर सदनमा लगिने उनको भनाइ छ ।

कानुन क्षेत्रका जानकार तथा अधिवक्ता रक्षा राम पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै मस्यौदा तयार, त्यसमाथि सरकार र सदनमा प्रयाप्त छलफल नभई बनेकोले पुनर्लेखनको अवस्था आएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइनुपर्ने हो । त्यसपछि सरोकारवाला समूहसँग छलफल र संवाद, सरकार र सदनमा पर्याप्त छलफल बहस गरेर गरेर ऐनलाई मूर्त रूप दिइयो भने कानुन परिपक्व हुन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका बुझाइमा सारभूत विषयहरूमा सरकारले विधेयक पारित गर्दा सदनमा पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढेको भए यस्ता कमजोरी देखिने थिएनन् ।

‘पुनर्लेखन वा संशोधन गर्नुको अर्थ भाषागत मात्र नभई सारभूत त्रुटि हो । यसले पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको अभाव हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

पुनर्लेखन मधेश प्रदेश सभा स्थानीय सेवा ऐन
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

सम्बन्धित खबर

हलिउडलाई पुनर्जीवन दिएको ‘टपगन’ को तेस्रो श्रृंखला लिएर फर्किदैं टम क्रुज

हलिउडलाई पुनर्जीवन दिएको ‘टपगन’ को तेस्रो श्रृंखला लिएर फर्किदैं टम क्रुज
उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान

उच्च शिक्षामा लगानी वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाब दिन ‘भिक्षा देही’ अभियान
वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

वित्तीय प्रणालीबाट एक खर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
‘लिगेसी’ पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)

‘लिगेसी’ पछ्याउँदै बलिउडबाट आएका तुलसी घिमिरेका छोरीहरू (भिडियो)
दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरूको बैठक बस्दै

दलको नेताबारे छलफल गर्न कांग्रेस सांसदहरूको बैठक बस्दै
अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन

अर्जुन कुमाल पहिलोपटक समेट्दै लिग २ खेल्ने नेपाली टोली घोषणा, विनोदको पुनरागमन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

