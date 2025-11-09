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- अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।
- मंगलबार माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा डा. वसन्त पन्त नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उनको शल्यक्रिया गरेको हो ।
- दीपकराज गिरीका अनुसार उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ र एक सातापछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिएको छ ।
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा फिल्म निर्देशक दीपाश्री निरौलाको ब्रेन ट्युमरको सफल शल्यक्रिया भएको छ । मंगलबार माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा वसन्त पन्त नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उनको शल्यक्रिया गरेको हो ।
अहिले दीपाश्रीको स्वाथ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनका सहकर्मी दीपकराज गिरीले जानकारी दिए । दीपकका अनुसार दीपालाई आइसीयूबाट निकालिएको छ भने एकसातापछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी छ ।
दुई साताअघि दीपाको ब्रेन ट्युमरको पहिचान भएको थियो । ‘अझै एक साता हस्पिटलमा राखेपछि डिस्चार्ज गर्ने तयारी छ’ दीपकले भने, ‘अहिले उहाँको अवस्था सुधारोन्मुख छ ।’
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