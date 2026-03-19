+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दीपाश्री निरौला, प्रमोद अग्रहरि अभिनित ‘स्त्री’ ११ मंसिरदेखि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जीवन शाहीको निर्देशनमा निर्माण भएको नेपाली फिल्म 'स्त्री' आगामी ११ मंसिरदेखि प्रदर्शन हुने भएको छ ।
  • समीर राईले निर्माण गरेको यस फिल्ममा दीपाश्री निरौला, प्रमोद अग्रहरि र नम्रता श्रेष्ठलगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
  • निर्माण टोलीले बुधबार फिल्मको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै यसको प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको हो ।

काठमाडौं । फिल्म ‘स्त्री’को निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्रदर्शन मिति तय गरिएको छ । निर्माताले बुधबार पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मितिको घोषणा गरेका हुन् ।

११ मंसिरदेखि फिल्मको प्रदर्शन थालिने पोस्टरमा उल्लेख छ । समीर राईको निर्माणमा तयार भएको यो फिल्मलाई जीवन शाहीले निर्देशन गरेका हुन् । टौवा क्रियसनले तयार पारेको यो फिल्मको पोस्टरमा अधिकांश कलाकारको भिन्न लुक्स देख्न सकिन्छ ।

फिल्ममा दीपाश्री निरौला, प्रमोद अग्रहरि, सलोन बस्नेत, नम्रता श्रेष्ठ, रिस्ता बस्नेत र दिनेश डीसीको मुख्य भूमिका छ । सार्वजनिक पोष्टरमा कलाकारको आ-आफ्नै खालको मुड देख्न सकिन्छ ।

पोष्टरको पृष्ठभूमीमा रातो रङको प्रयोग गरिएको छ । यसले पनि फिल्मको कथावस्तु रहस्य र कौतुहलमा आधारित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यो फिल्मलाई एप्पल इन्टरटेन्मेन्ट, रिच इन्टरटेन्मेन्ट र एफडी कम्पनीले वितरण गर्नेछन् । फिल्ममा रामशरण उप्रेतीको छायांकन, बाबुल गिरीको संगीत, देव महर्जन र शंकर महर्जनको एक्सन, बन्दे प्रसादको सम्पादन, एलिस कार्कीको पाश्र्वध्वनि छ ।

दीपाश्री निरौला प्रमोद अग्रहरि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मलेसियामा गुन्जियो ‘नेपथ्य’, अमृतले दिए देशप्रेमको सन्देश

मलेसियामा गुन्जियो ‘नेपथ्य’, अमृतले दिए देशप्रेमको सन्देश
टी-२०आई बलिङ वरियता : सन्दीप ३ स्थान खस्किए

टी-२०आई बलिङ वरियता : सन्दीप ३ स्थान खस्किए
राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड

राष्ट्रिय सभामा रह्यो विधेयक पास हुनै नसकेको नयाँ रेकर्ड
जेठ २६ सम्मका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित

जेठ २६ सम्मका लागि राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित
मधेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन

मधेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन
‘मालती मंगले’ को विदेश रिलिज अमेरिकाबाट, फिल्म देखाउन उडे ढकाल

‘मालती मंगले’ को विदेश रिलिज अमेरिकाबाट, फिल्म देखाउन उडे ढकाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित