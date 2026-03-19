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मधेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन

मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन भएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १५:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
  • मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यमा सचिवद्वय पार्वती शर्मा र होमनाथ पौडेल रहेका छन् ।
  • सत्ता साझेदार तीन दलबीच मधेश सरकारका साविकका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ मा सीमित गर्ने सहमति भएको छ ।

२० जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउन कार्यदल बनाएको छ । मधेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल रहेका छन् ।

सत्ता समीकरण फेरिएपछि सत्ता घटक तीन दलबीच भएको १५ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या घटनाउने उल्लेख थियो ।

अहिले मधेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय छ । ९ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने सहमति तीन दलबीच छ ।

मधेश सरकार
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