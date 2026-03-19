मधेश सरकार : तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति, चार मन्त्रीको शपथको तयारी

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीबीच १५ बुँदे सहमति भएपश्चात् मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी थालिएको हो ।

शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८३ जेठ १२ गते १७:५०

१२ जेठ, जनकपुरधाम । लामो रस्साकस्सीपछि मधेश प्रदेश सरकार विस्तार हुने भएको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीबीच १५ बुँदे सहमति भएपश्चात् मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी थालिएको हो ।

नयाँ सहमतिअनुसार एमालेबाट तीन र नेकपाबाट एकसहित चार मन्त्रीले शपथ लिने तयारी गरिएको छ ।

एमालेबाट बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहम्मद समिरलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जिम्मेवारी दिने तयारी छ  ।

यस्तै, एमालेबाटै शारदादेवी थापालाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, लखन दासलाई समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालय र मनोज सिंहलाई शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईलाई अर्थ मन्त्रालय दिइने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेर केहीबेरमा शपथ खुवाउने तयारी गरेका छन् ।

यसअघि नेकपा रुष्ट हुँदा मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम रोकिएको थियो । दुई दिनअघि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार अन्योल हुँदा एमालेबाट प्रस्तावित मन्त्रीहरू शपथका लागि आएपनि त्यत्तिकै फर्किएका थिए ।

लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित