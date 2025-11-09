‘कंगाल करोडपति’ मा जोडिए रेयर राई

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- अभिनेता रेयर राई आगामी नेपाली फिल्म ‘कंगाल करोडपति’मा मुख्य भूमिकाका लागि अनुबन्धित भएका छन् ।
- राजु श्रेष्ठको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको यस फिल्ममा मुकुन भुषाल र सलिना तामाङ पनि मुख्य भूमिकामा रहनेछन् ।
- फिल्मको पटकथा सुमन गजमेरले लेखेका हुन् भने हाल निर्माण टोलीले छायांकनका लागि लोकेसन रेकी गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । अभिनेता रेयर राई आगामी नेपाली फिल्म ‘कंगाल करोडपति’मा अनुबन्धित भएका छन् । फिल्ममा यसअघि मुख्य भूमिकामा अभिनेता मुकुन भुषाल र सलिना तामाङ अनुबन्धित भइसकेका छन् ।
राजु श्रेष्ठको निर्देशन रहने फिल्म पाठशाला प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो । प्रस्तुतकर्ता प्रविण आचार्य हुन् भने निर्माता अनिलकुमार बुढाथोकी छन् ।
फिल्ममा छिरिङ तामाङ, प्रविण राई र प्रवेश सापकोटा सह-निर्माताका रूपमा आबद्ध छन् । रीता श्रेष्ठ तामाङ र सुरज कुमार लाइन प्रोड्युसर हुन् ।
फिल्मको पटकथा सुमन गजमेरले लेखेका हुन् । हाल छायांकनका लागि विभिन्न स्थानको लोकेसन रेकी भइरहेको छ । साथै, केही कलाकार छायांकन हुने क्षेत्रबाटै चयन गरिने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
अन्य कलाकार तथा छायांकनसम्बन्धी थप विवरण केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ ।
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