+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘कंगाल करोडपति’ बाट अभिनयमा डेब्यू गर्दै सलिना

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १७ गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म ‘कंगाल करोडपति’मा अभिनेता मुकुन भुसालको जोडीका रूपमा सलिना नयाँ अनुहारका रूपमा अनुबन्धित भएकी छिन् ।
  • बलिउड अभिनेता सौरभ सचदेवाबाट अभिनय प्रशिक्षण लिएकी सलिनाले यसै फिल्ममार्फत नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्न लागेकी हुन् ।
  • ‘यस फिल्ममा एउटा पात्रको रूपमा अभिनय गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु’ भन्दै सलिनाले फिल्मका लागि आफ्नो उत्साह व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं । निर्माण तयारीमा रहेको फिल्म ‘कंगोल करोडपति’ कास्टिङलाई लिएर चर्चामा छ । यो फिल्मको शीर्ष भूमिकामा यसअघि मुकुन भुसाल अनुबन्धित भैसकेका छन् ।

निर्माताले यो फिल्मबाट नयाँ अनुहारलाई ‘लिड एक्ट्रेस’को रुपमा डेब्यू गराउँदैछन् । निर्देशक राजु श्रेष्ठले यो फिल्ममा मुकुन र सलिनालाई जोडीको रुपमा दर्शकमाझ ल्याउँदैछन् ।

अनुबन्धित भएपछि सलिनाले ‘कंगाल करोडपति’ डेब्यूका लागि उपयुक्त फिल्म भएको बताइन् ।

‘यस फिल्ममा एउटा पात्रको रूपमा अभिनय गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु । मेरो अभिनय र आउँदै गरेको यस फिल्मलाई सबैले धेरैभन्दा धेरै माया र साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु’ उनले भनिन् ।

भारतको मुम्बईमा अभिनय प्रशिक्षण लिइरहेकी सलिना यो फिल्मका लागि नेपाल आउँदैछिन् । उनले बलिउडका चर्चित अभिनय प्रशिक्षक तथा अभिनेता सौरभ सचदेवासँग अभिनय प्रशिक्षण लिएको बताइएको छ । सचदेवा रणवीर कपूर अभिनीत ब्लकबस्टर फिल्म ‘एनिमल’ लगायत विभिन्न चर्चित फिल्ममा अभिनय गरिसकेका अभिनेता हुन् ।

‘कंगाल करोडपति’ पाठशाला प्रालिको ब्यानरमा निर्माण हुँदैछ । प्रस्तुतकर्ता प्रविण आचार्य हुन् भने निर्माता अनिलकुमार बुढाथोकी हुन् ।सहनिर्मातामा छिरिङ तामाङ, प्रबिन राई र प्रवेश सापकोटा छन् ।

कंगाल करोडपति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु

गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु
पासपोर्टको अन्योल सकियो, जर्मन कम्पनीहरूले नै छाप्ने

पासपोर्टको अन्योल सकियो, जर्मन कम्पनीहरूले नै छाप्ने
अभिजीतको आरोप : मोदीको मुख्य काम पार्टी फुटाउनु र विश्व भ्रमण गर्नु हो

अभिजीतको आरोप : मोदीको मुख्य काम पार्टी फुटाउनु र विश्व भ्रमण गर्नु हो
नबिल बैंकलाई लगातार तेस्रो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनको अवार्ड

नबिल बैंकलाई लगातार तेस्रो पटक उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदनको अवार्ड
डिआर कंगोसँग सजग इंग्ल्यान्ड

डिआर कंगोसँग सजग इंग्ल्यान्ड
इन्धनको भाउ घटेसँगै व्यवसायीको माग : स्वचालित प्रणालीबाट भाडा समायोजन गरौं

इन्धनको भाउ घटेसँगै व्यवसायीको माग : स्वचालित प्रणालीबाट भाडा समायोजन गरौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान

जेब्राक्रसमै गइरहेको छ पैदल यात्रुको ज्यान, जरिबानामा केन्द्रित छ सरकारको ध्यान
सडकले निलेका जिन्दगीहरू

सडकले निलेका जिन्दगीहरू
अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी

अत्यधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४०० सवारी
महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

प्रोस्टेट बढेको कसरी थाहा पाउने ?

8 Stories
असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित