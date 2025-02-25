क्यानडा र मेक्सिकोको पाइला पछ्याउँदै अमेरिका

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- फिफा विश्वकप २०२६ को नकआउट चरण अन्तर्गत अमेरिका र बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
- सहआयोजक क्यानडा र मेक्सिकोले अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरिसकेकाले अमेरिका पनि सोही लक्ष्यमा छ ।
- अमेरिका र बोस्नियाबीचको यो खेल विश्वकपमा पहिलो पटक हुन लागेको हो ।
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा आयोजक रास्ट्रहरुको प्रदर्शन अहिलेसम्म राम्रो छ । तीन रास्ट्रले संयुक्त रुपमा विश्वकप आयोजना गरिरहेका छन् र तीनै रास्ट्रले समूह चरण पार गर्दै ठूलो उपलब्धी हासिल गरेपनि ।
नकआउट चरण पनि सुरु भइसकेको छ र सहआयोजक क्यानडा र मेक्सिकोले राउण्ड अफ ३२ को खेल जित्दै अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् ।
अब आयोजक मध्ये एक अमेरिकाले राउण्ड अफ ३२ मा बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनासँग खेल्दैछ र अमेरिकाको पनि एक मात्र लक्ष्य हुने क्यानडा र मेक्सिकोको बाटो पछ्याउँदै अन्तिम १६ मा पुग्ने ।
यस पटक घरेलु मैदानमा अमेरिकाले सहज रुपमा समह्यू चरणमा पार गर्दा बोस्निया पहिलो पटक विश्वकपको नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
फिफा वरियतामा १७औं स्थानमा रहेको अमेरिका समूह डी को विजेता र ६४औं स्थानमा रहेको बोस्निया समूह बी को तेस्रो स्थानमा रहेर नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
समूह चरणको प्रदर्शन
अमेरिकाले समूह चरणमा २ खेल जित्दा १ खेलमा पराजित भएको थियो ।
अमेरिकाले पहिलो खेलमै फोलारिन बोलागुनको दुई गोल मदतमा पाराग्वेलाई ४-१ ले पराजित गर्दै सानदार सुरुवात गरेको थियो ।
पहिलो खेलमा जित हा तपारेको अस्ट्रेलियालाई दोस्रो खेलमा २-० ले पराजित गरेपछि अमेरिकाले एक खेल अगावै नकआउट चरणमा स्थान पक्का गर्यो र समूह डी को विजेता बन्ने पक्का भइसकेको थियो ।
त्यसपछि अमेरिकाले टर्किए विरुद्धको खेलमा मुख्य खेलाडीहरुलाई आराम दिँदै बेन्चका खेलाडीलाई अवसर दियो । उक्त खेलमा अमेरिका ३-२ ले पराजित भएको थियो । अमेरिकाले सबै जसो खेलाडीलाई समूहचरणमा मौका दिएर नकआउट चरणका लागि टिम तयार पारेको छ ।
यस्तै समूह मा सहआयोजक क्यानडासँगै समान ४ अंक जोडेपनि गोलअन्तरमा पछि पर्दै तेस्रो भएको बोस्निया तेस्रो हुने उत्कृष्ट ८ टोली भित्र पर्दै पहिलो पटक नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
पहिलो खेलमा क्यानडासँग १-१ को बराबरी खेलेको बोस्निया दोस्रो खेलमा स्विट्जरलयान्डसँग ४-१ ले पराजित भएको थियो । दुई खेलबाट १ अंक मात्र रहेको बोस्निया समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा रहेपनि तेस्रो खेलमा कतालाई ३-१ ले पराजित गरेपछि ४ अंक जोड्दै समूहमा तेस्रो भयो । बोस्निया तेस्रो हुने टिममध्ये नकआउट चरणमा स्थान सुरक्षित गर्ने पहिलो टोली बनेको थियो ।
हेड टु हेड
अमेरिका र बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना फिफा विश्वकपमा पहिलो पटक आमने सामने हुन लागेका हुन् । समग्रमा भने दुई टोलीबीच यो चौथो भेट हुनेछ ।
अहिलेसम्म भएको तीन खेलमा अमेरिका बोस्नियासँग अपराजित छ । तीन मध्ये दुई खेल अमेरिकाले जितेको छ भने एक खेल बराबरीमा सकिएको थियो ।
प्लेअर्स टु वाच
अमेरिकाको लागि फरवार्ड फोलारिन बालोगुन नयाँ स्टारको रुपमा उदाएका छन् । उनले पाराग्वे विरुद्ध पहिलो खेलमै २ गोल गरेका थिए । पछिल्लो खेलमा आराम पाएका फोलारिन नकआउट चरणमा हेर्न लायक खेलाडीको रुपमा रहनेछन् । यस्तै क्याप्टेन अमेरिकाको रुपमा परिचिति क्रिस्टियन पुलिसिक पनि हेर्न लायक खेलाडी हुन् । उनले पहिलो खेलपछि दुई खेल खेलेका छैनन् । बोस्निया विरुद्ध पुलिसिकले पहिलो रोजाईँमा खेल्ने सम्भावना छ ।
बोस्निया एण्ड हर्जभोगिभाको लागि भेट्रान फरवार्ड एडेन जेकोमा सबैको नजर रहनेछ । ४० वर्षीय कप्तान तथा बोस्नियाको सर्वाधिक गोलकर्ता जेकोको अनुभव विश्व मञ्चमा काम लाग्नेछ ।
यस्तै भेट्रान डिफेण्डर सिद कोलासिनिक पनि बोस्नियाको लागि अनुभवी खेलाडीको रुपमा छन् ।
लेफ्ट ससाइड सेन्टर ब्याक र पुल ब्याकको रुपमा खेल्ने सक्ने कोलासिनिक अमेरिकी विंगरहरुलाई रोक्नका लागि निर्णायक बन्न सक्छन् ।
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