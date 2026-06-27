समूह चरणमा संघर्ष गरेको बेल्जियमलाई भाग्यमानी सेनेगलको चुनौती

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत बिहीबार बिहान पौने २ बजे बेल्जियम र सेनेगलबीच राउण्ड अफ ३२ को प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
- समूह चरणमा अपराजित रहँदै समूह विजेता बनेको बेल्जियम र गोल अन्तरका आधारमा नकआउट चरणमा पुगेको सेनेगल पहिलो पटक आमनेसामने हुन लागेका हुन् ।
- बेल्जियमका केभिन डे ब्रुएना र लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड तथा सेनेगलका इस्माइला सार र पापा गुए खेलका मुख्य खेलाडीका रूपमा रहेका छन् ।
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणको खेलमा बेल्जियम र सेनेगलको अवस्था अन्तिम खेलसम्म के हुने हो टुङगो थिएन । दुवै टोली सुरुवाती दुई खेलमा जितविहिन बन्दा नकआउट चरणमा पुग्ने समिकरण नै कठिन बनिसकेको थियो ।
तर तेस्रो खेलमा दुवै टोलीले शानदार जित हात पार्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाए तर दुवै टिमको कथा भने फरक रह्यो ।
यही दुई टिम बिहिबार बिहान अन्तिम १६ मा पुग्ने लक्ष्यका साथ राउण्ड अफ ३२ मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । खेल नेपाली समय अनुसार बिहान पौने २ बजे सुरु हुनेछ ।
नकआउट चरणमा यी दुई टोलीको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुने अपेक्षा छ । यस खेलको विजेताले सँग अन्तिम १६ मा खेल्नेछ ।
समूह चरणमा संघर्ष गरेपनि बेल्जियम अपराजित छ भने सेनेगलले १ खेल मात्र जितेर नकआउट चरणमा पुगेको हो । फिफा वरियतामा बेल्जियम नवौँ स्थानमा रहँदा सेगेगल १५औं स्थानमा छ ।
समूह चरणको प्रदर्शन
बेल्जियम समूह जी मा अपराजित रहँदै समूह विजेताको रुपमा नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो । पहिलो खेलमा इजिप्टसँग १-१ को बराबरी खेलेको बेल्जियम त्यसपछि इरानसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । लगातार दुई बराबरी पछि बेल्जियमलाई अन्तिम खेल जित्नैपर्ने चुनौती थियो ।
समूहको निर्णायक खेलमा न्युजिल्यान्डलाई ५-१ ले पराजित गर्दै बेल्जियम समूह विजेता बन्यो ।
इजिप्टसँगै समान ५ अंक भएपनि गोल अन्तरमा अघि रहँदै बेल्जियम समूह विजेता बनेको हो ।
उता सेनेगल भने समूह आईमा तेस्रो स्थानमा रहेर नकआउट चरणमा पुगेको हो ।
दुई हार र एक जितबाट ३ अंक मात्र जोडेपनि गोल अन्तरमा सेनेगल भाग्यमानी बन्दा तेस्रव हुने उत्कृष्ट ८ टोलीमा पर्न सफल भयो ।
सेनेगलले सुरुवाती दुई खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेपनि फ्रान्ससँग ३-१ र नर्वेसँग ३-२ ले पराजित भएपछि समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरामा पुगेको थियो ।
सुरुवाती दुई खेल हारेपनि अन्तिम खेलमा इराक विरुद्ध ५-० को फराकिलो जित नै सेनेगलका लागि निर्णायक बन्यो ।
तेस्रो हुने मध्ये ३ अंक मात्र जोडेर नकआउट चरणमा पुग्ने सेलेगल एक्लो टोली रह्यो । इरान र दक्षिण कोरिया र स्कटल्यान्डको पनि समान ३ अंक भएपनि पोजेटिभ गोल अन्तर भएकोले सेनेगल भाग्यमानी बनेको हो ।
हेड टु हेड
बेल्जियम र सेनेगल विश्वकपमा पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय पुटबलमै यी दुई टोली पहिलो पटक आमने सामने हुँदैछन् ।
प्लेअर्स टु वाच
बेल्जियमका लागि पछिल्लो खेलमा गोल गरेका लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड, केभिन डे ब्रुएनामा सबैको नजर हुनेछ । आर्सनलबाट खेल्ने ट्रोसार्डले न्युजिल्यान्ड विरुद्ध २ गोल गरेका थिए । उक्त खेलमा केभिन डे ब्रुएना र बेन्चबाट आएर रोमेलु लुकाकुले पनि गोल गरेका थिए ।
पहिलो रोजाईँ खेल्ने भएकोले ट्रोसार्डमाथि गोल गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । मिडफिल्डको जिम्म डे ब्रुएनाले सम्हाल्नेछन् भने अवसर पाएमा लुकाकु पनि गोल गर्न सक्षम छन् भने र उनले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
सेनेगलका लागि इस्माइला सार र पापा गुए मुख्य खेलाडीको रुपमा रहनेछन् । सारले समूह चरणमा नर्वे विरुद्ध दुई गोल गरेका थिए । पहिलो खेलमा फ्रान्स विरुद्ध पराजित हुँदा पनि उनले गोल गरेका थिए ।
यस्तै समूहको अन्तिम खेलमा इराक विरुद्ध बेन्चबाट आएर पापा गुएले २ गोल गरेका थिए ।
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