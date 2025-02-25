पब्जी मोबाइल र नारुटो शिप्पुडेनबीच ऐतिहासिक सहकार्य

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- पब्जी मोबाइलले आफ्नो ४.५ अपडेटमार्फत लोकप्रिय एनिमे नारुटो शिप्पुडेनसँग विशेष सहकार्य गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
- जुलाई ९ देखि उपलब्ध हुने यस अपडेटमा गेमरहरूले नारुटोको संसार, चर्चित पात्र र निन्जुत्सु सीपहरूको अनुभव लिन पाउनेछन् ।
- पब्जी मोबाइल पब्लिसिङका हेड भिन्सेन्ट वाङले यो सहकार्य आफ्नो गेमिङ इतिहासकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षीमध्ये एक रहेको बताएका छन् ।
१७ असार, काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध मोबाइल गेम पब्जी मोबाइलले आफ्नो आगामी भर्सन ४.५ अपडेट मार्फत लोकप्रिय एनिमे फ्रेन्चाइज नारुटो शिप्पुडेनसँग विशेष सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस अपडेटमार्फत गेमरहरूले नारुटो शिप्पुडेनबाट प्रेरित नयाँ गेमप्ले, विशेष फिचर, रूपान्तरित वातावरण तथा रोमाञ्चक इन–गेम अनुभव प्राप्त गर्नेछन् । र यो जुलाई ९ देखि उपलब्ध हुनेछ ।
विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय मोबाइल गेममध्ये पर्ने पब्जी मोबाइल र सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त प्रभावशाली एनिमे फ्रेन्चाइज नारुटो शिप्पुडेनबीचको यो सहकार्य पब्जी मोबाइलको आठ वर्षे इतिहासकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सहकार्यमध्ये एक रहेको पब्जी मोबाइलले जनाएको छ । यस सहकार्यसँगै गेमरहरूले पहिलोपटक पब्जी मोबाइलको प्लेटफर्ममा नारुटो शिप्पुडेनको संसारलाई नयाँ, आकर्षक र अन्तरक्रियात्मक तरिकाले अनुभव गर्न पाउनेछन् ।
नारुटो प्रोडक्सन कमिटीको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा तयार गरिएको यस सहकार्यअन्तर्गत गेमरहरूले नारुटो शिप्पुडेनबाट प्रेरित विशेष गेमप्ले, चर्चित स्थानहरू र पात्रहरूसँग सम्बन्धित विविध इन–गेम अनुभव लिन सक्नेछन् ।
गेमरहरूले हिडन लिफ भिलेज, होकागे रक र द फाइनल भ्याली लगायत नारुटोको कथामा विशेष महत्व राख्ने स्थानहरूको अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
यसका साथै गेमरहरूले चिडोरी, रासेङ्गन, स्याडो क्लोन र फ्लाइङ राइजिन जुत्सु जस्ता चर्चित निन्जुत्सु सीपहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
पब्जी मोबाइलले यसबारे थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । यस अपडेटमा गेमरहरूले नारुटोको कथाको केन्द्रमा रहेको चर्चित पात्र द नाइन टेल्स विरुद्ध विशेष बोस फाइट खेल्ने अवसरसमेत पाउनेछन् ।
यस सहकार्यअन्तर्गत गेमरहरूले नारुटो, सासुके, साकुरा, काकाशी, हिनाटा, सुनाडे, जिराइया, गारा र मादारा लगायत लोकप्रिय पात्रहरूमा आधारित विशेष क्यारेक्टर सेट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, नारुटो शिप्पुडेनसँग सम्बन्धित अन्य थिममा आधारित विशेष सामग्रीहरू पनि क्रमशः सार्वजनिक गरिने पब्जी मोबाइलले जनाएको छ ।
यस सहकार्यबारे टेन्सेन्ट गेम्स अन्तर्गत पब्जी मोबाइल पब्लिसिङका हेड भिन्सेन्ट वाङ ले भने, ‘नवीन सहकार्य र उत्कृष्ट गेमिङ अनुभवमार्फत अन्तरक्रियात्मक मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतामा पब्जी मोबाइल निरन्तर अघि बढिरहेको छ । विश्वभर नारुटोले हासिल गरेको लोकप्रियता र यसको समर्पित फ्यानबेसका कारण यो सहकार्य हाम्रो लागि स्वाभाविक छनोट बनेको हो । नारुटोका प्रिय पात्र र कथालाई पब्जी मोबाइलको रोमाञ्चक तथा विस्तृत गेमिङ अनुभवसँग जोडेर हामी गेमरहरूका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र बहुप्रतीक्षित सहकार्यमध्ये एक प्रस्तुत गर्न लागेका छौं ।’
सन् १९९९ मा सुरुआत भएदेखि नारुटो विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय तथा सांस्कृतिक रूपमा प्रभावशाली एनिमे र मांगा सिरिजमध्ये एकका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यस फ्रेन्चाइजले विश्वभर करोडौं दर्शक तथा प्रशंसकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ, जसले यसको दीर्घकालीन लोकप्रियता, पुस्तौंदेखिको प्रभाव र विश्वस्तरीय मनोरञ्जन फ्रेन्चाइजका रूपमा रहेको महत्वलाई झल्काउँछ ।
पब्जी मोबाइल र नारुटो शिप्पुडेनबीचको यस विशेष सहकार्य तथा जुलाई ९ मा सार्वजनिक हुने भर्सन ४.५ सम्बन्धी थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने पब्जी मोबाइलले जनाएको छ । गेमरहरूले एप स्टोर र गुगल प्ले स्टोरबाट पब्जी मोबाइल निःशुल्क डाउनलोड गरी खेल्न सक्नेछन् ।
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