मेक्सिको दुई गोलले अघि

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत राउन्ड अफ ३२ को खेलमा मेक्सिकोले इक्वेडरविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
- खेलको २१औं मिनेटमा जुलियन क्विनोनेसले गोल गर्दै मेक्सिकोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।
- ३१औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले थप एक गोल गर्दै मेक्सिकोको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका छन् ।
१७ असार, काठमाडौं । सहआयोजक मेक्सिकोले फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गतको खेलमा इक्वेडरविरुद्ध दुई गोलको अग्रता लिएको छ ।
मेक्सिको सिटी स्टेडियममा जारी खेलको ३१औं मिनेटको खेल सकिँदा मेक्सिकोले दुई गोलको अग्रता लिएको हो ।
खेलको ३१औं मिनेटमा राउल जिमेनेजले गोल गर्दै मेक्सिकोको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए ।
यसअघि खेलको २१औं मिनेटमा जुलियन क्विनोनेसले गोल गर्दै पहिलो अग्रता दिलाएका थिए ।
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