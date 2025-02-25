जुलियनको गोलमा घरेलु टोली मेक्सिकोलाई अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत मेक्सिकोले इक्वेडरविरुद्धको खेलमा अग्रता लिएको छ ।
- मेक्सिको सिटी स्टेडियममा जारी खेलको २१औं मिनेटमा जुलियन क्विनोनेसले गोल गरेका हुन् ।
१७ असार, काठमाडौं । सहआयोजक मेक्सिकोले फिफा विश्वकप २०२६ को राउन्ड अफ ३२ अन्तर्गतको खेलमा इक्वेडरविरुद्ध अग्रता लिएको छ ।
मेक्सिको सिटी स्टेडियममा जारी खेलमा जुलियन क्विनोनेसकाे गाेलमार्फत घरेलु टोलीले अग्रता लिएको हो ।
जुलियन २१औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । उनले रोबर्टो अल्भाराडोको असिस्टमा गोल गरेका हुन् ।
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