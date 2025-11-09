यस्तो छ आज तपाईंको राशिफल

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- ज्योतिषाचार्य पण्डित नारायणप्रसाद दुलालका अनुसार आज मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका व्यक्तिका लागि ग्रहको स्थितिअनुसार विभिन्न फल प्राप्त हुने योग देखिएको छ ।
- विभिन्न राशिमा रहेका व्यक्तिहरूले आजका दिन आफ्नो भाग्य र ग्रहदशा अनुकूल बनाउन आ–आफ्ना इष्टदेव तथा देवीको आराधना र स्मरण गर्नु लाभदायक हुनेछ ।
- पण्डित दुलालले सचेत रहन आग्रह गर्दै विभिन्न कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न धैर्य, अनुशासन र सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्न सबैलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
मेष
आज कठिन परिस्थितिमा साथ दिने आफ्ना मानिसहरूको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । जीवनसाथीको सल्लाहमा गरिएको कामबाट उल्लेखनीय सफलता मिल्नेछ । सोचेका योजना पूरा हुनेछन् र लाभदायक यात्राको पनि योग रहेको छ । आज श्रीकृष्णको स्मरण गर्दै कर्ममा निरन्तर लागिरहनु लाभदायक हुनेछ ।
वृष
आज स्वादिष्ट भोजनको आनन्द लिन पाइनेछ । पुराना साथीभाइसँग भेटघाट हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामूलक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयता र विश्वास अझ गहिरिने सम्भावना छ । आज श्रीलक्ष्मी माताको आराधना गर्दै सेवा र सद्भावको भावनालाई प्राथमिकता दिनु लाभदायक हुनेछ ।
मिथुन
लामो समयदेखि रोकिएको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ । आफ्नै विवेक र सही निर्णयले महत्त्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ । छोटो दूरीको यात्रा लाभदायक रहनेछ । महिला वर्गबाट विशेष सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना छ । आज भगवान् शिवको स्मरण गर्दै संयम र धैर्यका साथ प्रत्येक निर्णय लिनु शुभ हुनेछ ।
कर्कट
आज तपाईंको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरू सक्रिय हुन सक्छन् । घरपरिवारका विषयले मन केही चिन्तित बनाउन सक्छ । अनावश्यक विवाद वा झमेलाबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ । विश्वासपात्र व्यक्तिलाई वचन दिँदा सोचविचार गरेर मात्र प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् । नाक तथा घाँटीसम्बन्धी सामान्य समस्या देखिन सक्छ । आज माता दुर्गाको आराधना गर्दै आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नु शुभ हुनेछ ।
सिंह
आज रमाइलो तथा फलदायी यात्राको योग रहेको छ । नजिकका व्यक्तिबाट राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ स्थान वा नयाँ वातावरणमा प्रवेश गर्ने अवसर मिल्न सक्छ । सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिप्रति आकर्षण बढ्नेछ । आज कुलदेवताको पूजा–आराधना गर्दै शुभ कार्यमा सहभागी हुनु लाभदायक हुनेछ ।
कन्या
आज आफन्त तथा साथीभाइबाट राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । लगनशीलता र निरन्तर प्रयासले काममा उल्लेखनीय प्रगति हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्य अघि बढ्नेछ । सङ्गीत, कला तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । आज श्रीगणेशको स्मरण गर्दै आफ्नो प्रतिभाको सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ ।
तुला
आज रमाइलो यात्राको सम्भावना रहेको छ । दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीबाट राम्रो साथ र समर्थन प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम पुनः प्रयास गर्दा सफलता मिल्नेछ । बुद्धि र विवेकको प्रयोगले लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । आज सूर्यदेवलाई अर्घ्य अर्पण गर्दै धैर्य र सकारात्मक सोच कायम राख्नु शुभ हुनेछ ।
वृश्चिक
आज अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा केही संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रेम सम्बन्धमा सामान्य गलतफहमी आउन सक्ने भएकाले संयम अपनाउनुहोला । नियमित खर्च बढ्ने सम्भावना छ । आर्थिक कारोबार केही सुस्त रहन सक्छ । साँझतिर रमाइलो भ्रमणको योजना बन्नेछ । आज भगवान् विष्णुको स्मरण गर्दै आत्मविश्वासका साथ नयाँ अवसरलाई स्वीकार गर्नु शुभ हुनेछ ।
धनु
आज भाग्यले राम्रो साथ दिनेछ । धार्मिक तथा समाजसेवामूलक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा काम सम्पन्न हुनेछन् । नियम, अनुशासन र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेमा भने राम्रो अवसर गुम्न सक्छ । आज भगवान् भैरवको स्मरण गर्दै सम्बन्धमा विश्वास र सम्मान कायम राख्नु लाभदायक हुनेछ ।
मकर
आज सोचेका र थालेका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछन् । कुनै सकारात्मक घटनाले मनमा शान्ति र सन्तुष्टि ल्याउनेछ । शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ । अध्ययन तथा बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुनेछ । खानपानमा भने विशेष सावधानी अपनाउनु राम्रो हुनेछ । आज शनिदेवको स्मरण गर्दै अनुशासन र संयमलाई जीवनमा अपनाउनु लाभदायक हुनेछ ।
कुम्भ
आज आफ्नै दक्षता र मेहनतले महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ । रमाइलो तथा लाभदायक यात्राको योग रहेको छ । वैदेशिक कार्यमा सकारात्मक प्रगति हुनेछ । प्रेम र मित्रताको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्नेछ । शुभ कार्यको चर्चा पनि चल्नेछ । आज आफ्ना इष्टदेवको पूजा–आराधना गर्दै सत्कर्ममा मन लगाउनु शुभ हुनेछ ।
मीन
आज साथीभाइसँग सामान्य विवाद वा मतभेद हुन सक्छ । घरपरिवारका विषयले मन केही अशान्त बनाउन सक्छ । कसैमाथि सहजै विश्वास नगर्नुहोला । साँझतिर आकर्षक पहिरन र व्यक्तित्वका कारण सबैको ध्यान तपाईंमाथि केन्द्रित हुनेछ । आज भगवान् विष्णुको नामस्मरण गर्दै वाणीमा संयम र मनमा सकारात्मकता राख्नु शुभ हुनेछ ।
ज्योतिषाचार्य / वास्तुविद्
(पण्डित नारायणप्रसाद दुलाल)
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