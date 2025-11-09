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यस्तो छ आजको राशिफल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते ६:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ज्योतिषाचार्य नारायणप्रसाद दुलालका अनुसार आज मेष, कर्कट र वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि उत्साहजनक दिन रहनेछ ।
  • वृष, कन्या, धनु र मीन राशिका व्यक्तिहरूले आज प्रतिस्पर्धा, अध्ययन तथा विभिन्न कार्यमा विशेष सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ ।
  • मिथुन, तुला र कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबार तथा बोल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

मेष

आज कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आउन सक्छ । टाढिएका साथीभाइसँग पुनः सम्बन्ध नजिकिने सम्भावना छ । रोकिएका वा अधुरा कामलाई पुनः प्रयास गर्दा राम्रो सफलता मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्धका लागि पनि समय अत्यन्त अनुकूल रहनेछ । आज आफ्ना इष्टदेवको स्मरण गर्दै अधुरा काम पूरा गर्ने संकल्प लिनु शुभ हुनेछ ।

वृष

आज परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने सम्भावना छ । जीवनसाथीको सुझाव र सहयोगले महत्त्वपूर्ण काममा उल्लेखनीय उपलब्धि मिल्नेछ । एउटै प्रयासबाट दोहोरो लाभ प्राप्त हुन सक्छ । आज शनिदेवको स्मरण गर्दै धैर्य र विवेकका साथ प्रत्येक कदम चाल्नु राम्रो हुनेछ ।

मिथुन

आज स्वास्थ्यप्रति विशेष सजग रहनु आवश्यक छ । यात्रा गर्दा सामानको सुरक्षा गर्नुहोला । कार्यसम्पादनमा केही अवरोध आउन सक्छ । साँझतिर आवश्यक खर्च बढ्ने सम्भावना छ । दृढ आत्मविश्वासले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिनेछ । आज कुलदेवताको पूजा–आराधना गरी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु शुभ हुनेछ ।

कर्कट

आज मनमा उत्साह, उमङ्ग र आत्मविश्वास बढ्नेछ । प्रभावशाली बोलीका कारण काम सहज रूपमा सम्पन्न हुनेछ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयता र मधुरता बढ्नेछ । आज भगवान् विष्णुको नामस्मरण गर्दै ज्ञान र सत्कर्मलाई प्राथमिकता दिनु शुभ हुनेछ ।

सिंह

आज मन अध्यात्म, दर्शन र आध्यात्मिक चिन्तनतर्फ आकर्षित हुनेछ । परिवारका सदस्यबाट राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । रमणीय तथा सुखद यात्राको योग रहेको छ । कसैकसैका लागि सन्तान सुख वा शुभ समाचार प्राप्त हुने सम्भावना छ । आज सूर्यदेवलाई प्रणाम गर्दै सत्कर्ममा मन लगाउनु लाभदायक हुनेछ ।

कन्या

आज लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा काम सम्पन्न हुनेछन् । सम्मान र आतिथ्यता प्राप्त हुनेछ । सामाजिक सेवामा सहभागी हुने अवसरले प्रतिष्ठा बढाउनेछ । कार्यसम्पादन सहज रहनेछ, तर खानपानमा भने विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । आज देवीको आराधना गर्दै सेवा र सद्भावको भावनालाई प्राथमिकता दिनु राम्रो हुनेछ ।

तुला

आज नजिकका व्यक्तिसँग सामान्य विवाद वा मतभेद हुन सक्ने भएकाले संयम अपनाउनुहोला । आत्मविश्वास केही कमजोर भएको महसुस हुन सक्छ । आर्थिक कारोबारमा सचेत रहनु आवश्यक छ । यद्यपि यात्रा वा नयाँ योजनाको सम्भावना बन्नेछ । आज श्रीकृष्णको स्मरण गर्दै ज्ञान र विवेकलाई जीवनमा अपनाउनु शुभ हुनेछ ।

वृश्चिक

आज मनमा हर्ष, उमङ्ग र नयाँ उत्साह छाउनेछ । शुभ कार्यको चर्चा चल्नेछ । प्रेम, मित्रता र दाम्पत्य सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्नेछ । आर्थिक तथा व्यवसायिक समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । रमणीय तथा धार्मिक यात्राको पनि योग रहेको छ । आज भगवान् भैरवको स्मरण गर्दै प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नु लाभदायक हुनेछ ।

धनु

आज सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नुहुनेछ । घरमा अतिथिको आगमनले खुसी थपिनेछ । नयाँ ज्ञान र अनुभव हासिल गर्ने अवसर मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्ने सम्भावना छ । विद्या, बुद्धि र प्रेम सम्बन्धमा पनि सकारात्मक प्रगति हुनेछ । आज भगवान्को नामस्मरण गर्दै अघि बढ्नु लाभदायक हुनेछ ।

मकर

आज रोकिएका वा अधुरा कामलाई पुनः प्रयास गर्दा राम्रो सफलता मिल्नेछ । जोश, जाँगर र आत्मविश्वास बढ्नेछ । आफन्तको सहयोगले रोकिएका काम अघि बढ्नेछन् । कला, साहित्य तथा सङ्गीतप्रति रुचि बढ्नेछ । आज आफ्ना इष्टदेवप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै सिर्जनात्मक कार्यमा समय दिनु लाभदायक हुनेछ ।

कुम्भ

आज आफ्नै असावधानीले काममा अपेक्षाविपरीत परिणाम आउन सक्छ । सामान्य विवादको सम्भावना रहेकाले बोलचालमा संयम अपनाउनुहोला । मनमा केही द्विविधा उत्पन्न हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न सक्छन् । आज भगवान् विष्णुको आराधना गर्दै शुभ कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ ।

मीन

आज अध्ययन तथा अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिका सुखद समाचार प्राप्त हुन सक्छन् । मनोरञ्जनका साथै धार्मिक गतिविधिप्रति आकर्षण बढ्नेछ । सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने सम्भावना छ । विवेकपूर्ण निर्णयले दिनलाई अझ फलदायी बनाउनेछ । आज श्रीगणेशको स्मरण गर्दै धैर्य र विवेकका साथ निर्णय लिनु शुभ हुनेछ ।

पण्डित नारायणप्रसाद दुलाल (ज्योतिषाचार्य / वास्तुविद्)

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