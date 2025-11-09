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फिफा विश्वकप २०२६ :

पहिलो हाफमा नर्वे र इंग्ल्यान्ड बराबरीमा

मियामी स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवै टोली १–१ को बराबरीमा भएका हुन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते ३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनलमा नर्वे र इंग्ल्यान्ड पहिलो हाफको खेल सकिँदा १–१ को बराबरीमा छन्।
  • खेलको ३६औं मिनेटमा एन्ड्रियास स्केल्डरअपले गोल गर्दै नर्वेलाई अग्रता दिलाएका थिए।
  • पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा जुडे बेलिंघमले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई खेलमा फर्काएका हुन्।

२८ असार, काठमाडौं । पिफा विश्वकप २०२६ का अन्तिम क्वार्टरफाइनलको पहिलो हाफमा नर्वे र इंग्ल्यान्ड बराबरीमा छन् ।

मियामी स्टेडियममा जारी खेलको पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवै टोली १–१ को बराबरीमा भएका हुन् ।

खेलको ३६औं मिनेटमा एन्ड्रियास स्केल्डरअपले गोल गर्दै नर्वेलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, त्यसको ११ मिनेटपछि इंग्ल्यान्ड खेलमा फर्कियो ।

पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा जुडे बेलिंघमले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई बराबरीमा ल्याएका हुन् ।

Results

फिफा विश्वकप फिफा विश्वकप २०२६
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