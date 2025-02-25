हामीले फ्रान्सलाई हराउन सक्छौँ भनेर सोच्नु स्वाभाविक र न्यायसंगत नै होः स्पेनी प्रशिक्षक

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- स्पेनका प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेले फ्रान्सलाई हराउन सक्छौँ भनी सोच्नु स्वाभाविक र न्यायसंगत भएको बताएका छन् ।
- फिफा विश्वकप २०२६ को सेमिफाइनलमा स्पेन र फ्रान्सबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।
- प्रशिक्षक फुएन्तेले आफ्ना खेलाडीहरूको प्रतिबद्धता र सुधार गर्ने चाहनाप्रति गर्व महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
२७ असार, काठमाडौं । स्पेनी प्रशिक्षक लुइस डे ला फुएन्तेले फ्रान्सलाई हराउन सक्छौँ भनेर सोच्नु स्वाभाविक र न्यायसंगत भएको बताएका छन् ।
बेल्जियमलाई हराउँदै सेमिफाइनलमा पुगेपछि प्रशिक्षक फुएन्तेले फ्रान्ससँगको खेलका लागि कडा मिहिनेत गर्ने बताएका हुन् ।
फिफा विश्वकप २०२६ को फाइनल प्रवेशका लागि स्पेन र फ्रान्स खेल्नेछन् ।
‘हामीले फ्रान्सलाई हराउन सक्छौँ भनेर सोच्नु स्वाभाविक र न्यायसंगत नै हो । हामी यसका लागि कडा मिहिनेत गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई दुई पटकसम्म पराजित गर्न सफल हुने हामी एक मात्र टोली हौँ । अब एउटा उत्कृष्ट टोलीले अर्काे उत्कृष्ट टोलीको सामना गर्दैछ ।’
बेल्जियमलाई हराएपछि उनले यो टोलीको विशेषता भएको बताए । ‘यो टोलीको विशेषता हो । यति प्रतिबद्ध र सुधारका लागि सधैँ लालायित टोलीलाई प्रशिक्षण दिन पाउनु मेरो लागि गर्वको कुरा हो,’ उनले भने ।
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