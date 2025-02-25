बेल्जियमले फर्कायो बराबरी गोल

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- फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल खेलमा बेल्जियमले स्पेनविरुद्ध एक गोल फर्काउँदै खेल बराबरीमा ल्याएको छ ।
- खेलको ४१औं मिनेटमा चाल्र्स डे केटलेरले हेडरमार्फत गोल गर्दै बेल्जियमका लागि बराबरी गोल फर्काएका हुन् ।
- त्यसअघि ३०औं मिनेटमा फेबियन रुइजले गोल गर्दै स्पेनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए ।
२७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल खेलमा बेल्जियमले स्पेनविरुद्ध बराबरी गोल फर्काएको छ ।
अमेरिकाको लस एन्जलस स्टेडियममा जारी खेलमा एक गोलले पछि परेको ११ मिनेटपछि बेल्जियमले बराबरी गोल फर्काएको हो ।
बेल्जियमका लागि चाल्र्स डे केटलेरले ४१औं मिनेटमा गोल गरे । टिमोथी कास्टाग्नेको असिस्टमा केटलेरले हेडरमार्फत गोल गरे ।
योसँगै स्पेनले जारी विश्वकपमा पहिलो गोल बेहोरेको छ ।
त्यसअघि खेलको ३०औं मिनेटमा फेबियन रुइजले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
पहिलो हाफको खेल सकिँदा दुवै टोली १–१ को बराबरीमा छन् ।
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