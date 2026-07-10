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फिफा विश्वकप २०२६ :

कीर्तिमानी एमबाप्पे

२०८३ असार २६ गते १२:३९ २०८३ असार २६ गते १२:३९

गोविन्दराज नेपाल

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एमबाप्पे विश्वकपमा सबैभन्दा छिटो २० गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् र उनी उक्त उपलब्धी हासिल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी समेत हुन् ।

गोविन्दराज नेपाल

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News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फ्रान्सेली कप्तान किलियन एमबाप्पे फिफा विश्वकपको इतिहासमा सबैभन्दा छिटो २० गोल पूरा गर्ने खेलाडी बनेका छन् ।
  • एमबाप्पेले मात्र २० खेल खेल्दै विश्वकपमा २० गोल गर्ने कीर्तिमान कायम गरेका हुन् ।
  • उनी २७ वर्षको उमेरमै विश्वकपको नकआउट चरणमा सर्वाधिक १२ गोल गर्ने कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन् ।

२६ असार, काठमाडौं । फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पेले फिफा विश्वकपमा सबैभन्दा छिटो २० गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । साथै उनी विश्वकपमा २० गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी समेत हुन् ।

उत्तर अमेरिकामा भइरहेको २३औ संस्करणको फिफा विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले लगातार जसो कीर्तिमान बनाइँरहँदा फ्रान्सका कप्तान एमबाप्पेले पनि केही कीर्तिमानहरु बनाएका छन् ।

क्वाटरफाइनल अन्तर्गत पहिलो खेलमा मोरक्को विरुद्ध २-० को जितमा १ गोल र १ असिस्ट गरका एमबाप्पेले पनि आफ्नो नाममा विश्वकपका कीर्तिमानहरु लेखाएका हुन् ।

मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक खेल र सर्वाधिक गोल देखि सर्वाधिक ६ पटक विश्वकप सर्वाधिक असिस्ट गर्ने लगायत मुख्य कीर्तिमान बनाउँदा मेसीकै चर्चा धेरै भइरहेको छ ।

एमबाप्पे तीन विश्वकप मात्र खेलेर पनि ठूला कीर्तिमानहरु बनाइसकेका छन् जुन मेसीको कीर्तिमानको अघि केही छायामा पनि परेको छ ।

एमबाप्पेले फिफा विश्वकपको नकआउट चरणमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन । यस विश्वकपमा ८ गोल गरिसकेका एमबाप्पेले विश्वकपको नकआउट चरणमा १२ गोल गरिसकेका छन् ।

एमबाप्पेले यसअघि नै विश्वकपको नकआउट चरणमा ८ गोल गरेका ब्राजिलका लियोनिडास र रोनाल्डोलाई पछि पारेका हुन् ।

यस्तै एमबाप्पेले २७ वर्षको उमेरमै विश्वकपमा २० गोल गरेका हुन् । मेसीले ३८ वर्षको उमेरमा विश्वकपमा २० गोल पूरा गरेका थिए ।

यस्तै मेसीले ३० खेलमा विश्वकपमा २० गोल गरेकोमा एमबाप्पेले २० खेलमै उक्त आँकडा पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो २० गोल गर्ने खेलाडी बनेका हुन् ।

एमबाप्पे जारी विश्वकप र समग्रमा विश्वकिमै गोल मेसिनको रुपमा रहेका देखिएका छन् । उनले अहिलेसम्म जम्मा ३ संस्करण मात्र विश्वकप खेलेका छन् । जसमा उनले एक पटक विश्वकप उपाधि नै जितिसकेका छन् भने एक पटक सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै गोल्डेन बुट अवार्ड पनि जितिसकेका छन् ।

फ्रान्सलाई लगातार तेस्रो पटक फाइनल पुर्‍याउने लक्ष्यमा एमबाप्पे छन् ।

एमबाप्पेले फ्रान्सका लागि विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने ह्युगो लोरिसको कीर्तिमान पनि बराबरी गरेका छन् । लोरिस र एमबाप्पेको समान २० खेल भएको छ । अब सेमिफाइनल खेलपछि एमबाप्पे फ्रान्सका लागि सर्वाधिक विश्वकप खेल्ने खेलाडी बन्नेछन् । उनले विश्वकपमा प्रान्सका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाइसकेका छन् । यस्तै फ्रान्सका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने कीर्तिमान पनि एमबाप्पेले यसै विश्वकपमा तोडिसकेका छन् । उनले फ्रान्सका लागि १०४ खेलमा ६४ गोल गरिसकेका छन् ।

दुई संस्करणमा ८-८ गोल

एमबाप्पेले विश्वकपको दुई फरक संस्करणमा ८ वा त्यो भन्दा बढी गोल गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान पनि बनाएका छन् ।

सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा एमबाप्पेले सर्वाधिक ८ गोल गर्दै पहिलो पटक गोल्डेन बुट अवार्ड जितेका थिए । त्यसबेला उनले फ्रान्स विरुद्ध फाइनलमा ह्याट्रिक समेत गरेका थिए ।

फ्रान्ससँग फाइनलमा पराजित भएपनि एमबाप्पेले व्यक्तिगत रुपमा गोल्डेन बुट जितेका थिए । उनले सन् २०१८ मा विश्वकपमा डेब्यु गर्दा ४ गोल गरेका थिए । त्यसयता दुई संस्करणमा ८-८ गोल गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन् ।

यसअघि अर्जेन्टिनाका मेसीले दुई फरक संस्करणमा ७-७ गोल गर्ने कीर्तिमान बनाएका थिए ।

यस्तै यस विश्वकपमा पनि एमबाप्पेले सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा ८ गोल गरिसकेका छन् । उनले समूह चरणमा नर्वे विरुद्ध बाहेक यस विश्वकपमा खेलेको ५ खेलमा गोल गरेका छन् ।

समूह चरणमा सेनेगल र इराक विरुद्ध २-२ गोल गरेका एमबाप्पेले राउण्ड अफ ३२ मा स्वीडेन विरुद्ध पनि २ गोल नै गरे । तयसपछि पाराग्वे विरुद्ध प्रिक्वाटरफाइनलमा पेनाल्टीमा निर्णायक गोल गरेका एमबाप्पेले क्वाटरफाइनलमा मोरक्को विरुद्ध पनि गोल गरे ।

एमबाप्पे नकआउट चरणका राजा जस्तै बनेका छन् । २७ वर्षको उमेरमै विश्वकप जित्ने देखि विश्वकपमा गोलको वर्षा गरिरहेका एमबाप्पे अझै धेरै कीर्तिमान ब्रेक गर्ने संकेत देखाएका छन् ।

एमबाप्पे लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पुस्तापछि विश्वकप फुटबलमा सुपर स्टारको रुपमा देखा परेका छन् ।

यस विश्वकपमा मेसी भन्दा पछि रहेका एमबाप्पेले अब दुई संस्करण विश्वकप खेल्ने हो भने धेरै कीर्तिमान तोड्न सक्नेछन् ।

लगातार गोल्डेन बुट जित्ला?

किलियन एमबाप्पे यस विश्वकपमा गज्जबको लयमा देखिएका छन् । समूह चरणदेखि नै गोल गर्दै आएका उनले सेमिफाइनलसम्म त्यो लय कायम राखेका छन् ।

अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले मात्र यस विश्वकपमा खेलेको सबै खेलमा गोल गरेका छन् । मेसीले ५ खेलमै ८ गोल गरेका छन् र सर्वाधिक गोल गर्नेमा एमबाप्पेसँगै अघि छन् । मेसीले स्विट्जरल्यान्डसँग क्वाटरफाइनल खेल खेल्नै बाँकी छ ।

यस्तोमा यस विश्वकपमा गोल्डेन बुटका लागि एमबाप्पे र मेसी नै मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । एमबाप्पेल ३ असिस्ट समेत गरिसकेका छन् भने मेसीको नाममा १ असिस्ट छ ।

यी दुई खेलाडीपछि तेस्रोमा रहेका नर्वेका स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्डले ७ गोल गरिसकेका छन् तर उनको नाममा कुनै असिस्ट छैन । त्यसैले पनि एमबाप्पे र मेसीलाई फाइदा छ ।

यस्तै इंग्लयान्डका कप्तान ह्यारी केनले ६ गोल र१ असिस्ट गरेका छन् । क्वाटरफाइनलमा केनको इंग्ल्यान्ड र हालान्डको नर्वे खेल्ने भएकोले एक खेलाडीको चुनौती क्वाटरफाइनलमै सकिनेछ । इंग्ल्यान्ड र नर्वेको विजेताले सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिना र स्विट्जरल्यान्डबीचको खेलको विजेतासँग खेल्नेछ । मेसी, हालान्ड र केन मध्ये एक खेलाडी मात्र फाइनल पुग्ने हुँदा गोल्डेन बुट रेस पनि अली खुकुलो बन्न सक्छ ।

त्यसैले फाइनलसम्म पुग्दा २ खेलाडी मात्रै गोल्न बुटको रेसमा कायम रहने सम्भावना धेरै छ । एमबाप्पेको फ्रान्स सेमिफाइनल पुगिसकेको र कम्तीमा पनि अझै दुई खेल खेल्ने (सेमिफाइनल हारेपनि तेस्रो स्थानको लागि खेल हुन्छ) भएकोले एमबाप्पेलाई अब दुई खेलमा गोल संखया बढाउने अवसर छ ।

फिफा विश्वकपक सर्वाधिक गोलकर्ता:

लियोनल मेसी : २१ गोल

किलियन एमबाप्पे : २० गोल

मिरोस्लाभ क्लोज : १६ गोल

रोनाल्डो : १५ गोल

गर्ड मुलर : १४ गोल

ह्यारी केन : १४ गोल

जस्ट फोन्टेन : १३ गोल

पेले : १२ गोल

कििलयन एमबाप्पे फिफा विश्वकप २०२६
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

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लेखक
गोविन्दराज नेपाल
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