इंग्ल्यान्डसँगको खेलअघि नर्वेको जर्सी युरोपभरि ‘आउट अफ स्टक’

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- फिफा विश्वकप २०२६ मा नर्वेको ऐतिहासिक प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय टोलीको जर्सीको माग उच्च भएसँगै युरोपभरका बजारमा जर्सीको अभाव भएको छ।
- नर्वे फुटबल संघका अनुसार यो वर्ष जर्सीको अर्डर गत वर्षको तुलनामा ५ गुणा बढेर २ लाख ५० हजार पुगेको छ।
- पसलका प्रबन्धक आन्डर्स लिलेबेर्गले 'म धेरै वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेको छु, तर यस्तो माहोल पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ' भन्दै समर्थकको उत्साहलाई अविश्वसनीय बताएका छन्।
२६ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा नर्वेको ऐतिहासिक प्रदर्शनसँगै राष्ट्रिय टोलीको जर्सीको माग अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ ।
इंग्ल्यान्डविरुद्धको क्वार्टरफाइनल खेलअघि युरोपभर आधिकारिक विक्रेतासँग नर्वेको जर्सी सकिएको छ भने समर्थकहरू रातभर लाइन बसेर जर्सी किन्न बाध्य भएका छन् ।
नर्वे फुटबल संघ (एनएफएफ) ले जर्सीको मागलाई निकै कम आँकेको स्वीकार गरेको छ । मार्चमा नयाँ जर्सी सार्वजनिक भएयता नाइकसहित अधिकांश आधिकारिक विक्रेतामा जर्सी लगातार बिक्री भएर सकिएको संघले जनाएको छ ।
स्टार स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्डको उत्कृष्ट प्रदर्शन र ब्राजिलमाथिको ऐतिहासिक जितपछि जर्सीको माग झन् ह्वात्तै बढेको हो । नयाँ जर्सी बिक्रीमा आउनासाथ केही मिनेटमै सकिने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
एनएफएफका व्यावसायिक निर्देशक रुनार पाहर आन्द्रेसेनका अनुसार यस वर्ष खुद्रा विक्रेताहरूले करिब दुई लाख ५० हजार जर्सी अर्डर गरेका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा यो संख्या करिब ५० हजार मात्र थियो ।
उनले समर्थकको माग अनुमानभन्दा निकै माथि पुगेको भन्दै विश्वकप चलिरहेको बेला उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउन कठिन हुने बताए ।
ओस्लोस्थित प्रसिद्ध खेल सामग्री पसल टोर्सहोभ स्पोर्ट मा मंगलबार नयाँ जर्सी आइपुग्ने खबरसँगै बुधबार बिहानैदेखि सयौँ समर्थक लाइनमा बसेका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार लाइन करिब ६ सय मिटर लामो थियो। कतिपय समर्थकले १२ घण्टासम्म कुर्सी बोकेर पालो कुर्दै बसेका थिए ।
पसलका प्रबन्धक आन्डर्स लिलेबेर्गले आफूले यति उत्साह यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताए । उनले भने, ‘म धेरै वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेको छु, तर यस्तो माहोल पहिले कहिल्यै देखेको थिइनँ। यो साँच्चिकै अविश्वसनीय छ ।’
हाल पसलले अर्को चरणमा आउने जर्सीका लागि नाम दर्ता गर्न थालेको छ । तर सबैले इंग्ल्यान्डविरुद्धको क्वार्टरफाइनलअघि जर्सी पाउने सुनिश्चितता भने छैन ।
जर्सीको अभावसँगै पुनःबिक्री बजारमा यसको मूल्य पनि आकासिएको छ । आधिकारिक रूपमा ८९.९९ पाउन्डमा बिक्री भएको घरेलु जर्सी अहिले केही पुनःबिक्री वेबसाइटमा ३५५ पाउन्डसम्म पुगेको छ । त्यस्तै अवे जर्सी २३१ पाउन्डभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ ।
एनएफएफका अनुसार राष्ट्रिय टोलीको जर्सी बिक्रीबाट यस वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै आम्दानी भएको छ ।
नर्वेले यस विश्वकपमा इराक, सेनेगल, आइभरी कोस्ट र पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजिललाई पराजित गर्दै पहिलो पटक विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
अब नर्वेले आइतबार इंग्ल्यान्डसँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
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