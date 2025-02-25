नेपाल र भारत ‘ए’ बीच कीर्तिपुरमा टी–२० शृङ्खला हुने

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- नेपालले घरेलु मैदानमा भारतको ‘ए’ टीमसँग टी–२० क्रिकेट सिरिज खेल्ने पक्का भएको छ ।
- नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भारतको ‘ए’ टोलीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको छ ।
- दुवै टोलीबीच हुने टी–२० सिरिजले नेपाली क्रिकेट खेलाडीको स्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२६ असार, काठमाडाै । नेपालले घरेलु मैदानमा भारतको ‘ए’ टीमसँग टी–२० सिरिज खेल्ने भएकाे छ ।
त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल र भारतको ‘ए’ टीमबिच ३ खेलको टी–२० सिरिज हुन लागेको नेपाली क्रिकेट संघ (क्यान)ले जनाएको छ ।
स्कटल्याण्डमा भएको आईसीसी सम्मेलनका क्रममा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का र बीसीसीआई सचिव देवजित सैकियाबीच भएको बैठकपछि यो सिरिज तय भएको हो।
सिरिज आउदो डिसेम्बर ९ देखि १३ तारिखसम्म हुनेछ । पहिलो खेलमा डिसेम्बर ९, दोस्रो खेल डिसेम्बर ११ र तेस्रो खेल डिसेम्बर १३ मा हुनेछ ।
नेपाल र भारत ‘ए’ बीचको यो टी-२० श्रृंखलाले नेपाली क्रिकेटलाई उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
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