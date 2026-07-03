स्पेनले फेरि लियो अग्रता

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- फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनलमा स्पेनले बेल्जियमविरुद्ध दोस्रोपटक अग्रता लिएको छ।
- खेलको ८८औं मिनेटमा मिकेल मेरिनोले गोल गर्दै स्पेनलाई २-१ को अग्रता दिलाएका हुन्।
- यसअघि फेबियन रुइजले स्पेनका लागि पहिलो गोल गरेका थिए भने चाल्र्स डे केटलेरले बेल्जियमका लागि बराबरी गोल फर्काएका थिए।
२७ असार, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को क्वार्टरफाइनल खेलमा स्पेनले बेल्जियमविरुद्ध दोस्रोपटक अग्रता लिएको छ ।
अमेरिकाको लस एन्जलस स्टेडियममा जारी खेलको ८८औं मिनेटमा गोल गर्दै स्पेनले दोस्रोपटक अग्रता लिएको हो ।
पाउ क्युबार्सीले गरेको प्रहार बेल्जियमका गोलकिपरले रोक्दा बल पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिन सकेनन् । जसको फाइदा उठाउँदै मिकेल मेरिनोले स्पेनलाई दोस्रोपटक अग्रता दिलाए ।
यसअघि खेलको ३०औं मिनेटमा फेबियन रुइजले गोल गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, त्यसको ११ मिनेटपटि चाल्र्स डे केटलेरले हेडर गोल गर्दै बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
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