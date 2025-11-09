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अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुरको गेटमा शंकास्पद गाडी पार्किङ

महासंघले भन्यो- पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको काममा अवरोध गर्ने प्रयास

पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयको गेटमै शंकास्पद रुपमा गाडी पार्किङ गरी त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई सञ्चारकर्ममा जान अवरोध र आतंक सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंस्थित अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर मिडिया हाउसको गेटमा सोमबार बिहानै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी आवतजावतमा अवरोध सिर्जना गरिएको छ।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवन भट्टराईले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र शंकास्पद गाडीहरूलाई कार्यालयमा ल्याएर छानबिन गरिने जानकारी दिएका छन्।
  • पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस घटनालाई निन्दनीय बताउँदै दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न र सञ्चारगृहको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

२९ असार, काठमाडौं । अनलाइनखबर, हिमालय टीभी र कान्तिपुर मिडिया हाउसका कार्यालयअघि सोमबार बिहान शंकास्पद रुपमा गाडी पार्किङ गरिएको छ । गाडीहरू कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरी पार्किङ गरिएको हो ।

एकै समयमा उस्तै तरिकाले पार्किङ गरिएको छ । शंकास्पद तरिकाले पार्किङ गरिएपछि मिडिया हाउसहरूले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि तीनवटै मिडिया हाउसमा प्रहरी आएर गाडीधनीको सोधखोज गरेका छन् । कसले यस्तो गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म प्रहरीले ठोस रुपमा पत्ता लगाएको छैन ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी तथा प्रवक्ता पवन भट्टराईले शंकास्पद गाडीहरूलाई कार्यालयमा ल्याएर छानबिन गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने बताएका छन् । कसले किन गर्‍यो भन्ने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

मिडियाहरूको आवतजावतमा अवरोध गर्ने गरी शंकास्पद रूपमा पार्किङ गरिएको घटनाको सरोकारवालाहरूले चासो प्रकट गरेका छन् ।

अनलाइनखबरको गेटमा राखिएको बेवारिसे गाडी ।

पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयको गेटमै शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरी त्यहाँ कार्यरत पत्रकारलाई सञ्चारकर्ममा जान अवरोध र आतंक सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘आज बिहान ७ बजेदेखि नै तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेशन, नयाँबानेश्वरको अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजनको गेटमा शंकास्पद गाडी पार्किङ गरी पत्रकारलाई आवत-जावत गर्न समस्या सिर्जना गरिएको पाइएको छ,’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘महासंघ तत्काल गाडीको अवरोध हटाइ सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको सुरक्षा गर्न सम्बद्ध निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

महासंघले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको अधिकार उपभोगमा अवरोध पुऱ्याउने यो निन्दनीय र रहस्यमय घटनाको तत्काल छानबिन गर्न र दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्मासहित टोलीले अनलाइनखबर लगायत हाउसमा गएर स्थितिको निरीक्षण गरेको छ । शर्माले घटना शंकास्पद र नियोजित प्रकृतिको भएको भन्दै पत्रकार र मिडिया हाउसको सुरक्षाका विषयमा संवेदनशील हुन सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

त्यस्तै अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले पत्रकारहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न भूमिका खेल्नका लागि महासंघको टोलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइखबर कान्तिपुर हिमालय टिभी
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