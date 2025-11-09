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शिक्षा शाखाका अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ

दाङमा शिक्षा शाखाका अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १५:५४

२९ असार, काठमाडौं । दाङमा शिक्षा शाखाका अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का वडासदस्य ४२ वर्षीय उत्तम बुढाथोकीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

बुढाथोकीले शनिबार घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका अधिकृत अजय बोहोरालाई मोटरसाइकलमा सवार रहेका बेला रोकेर उनको शरीरमा मोबिल छर्किएका थिए । घटनापछि बुढाथोकी फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बुढाथोकीमाथि घोराही उपमहानगरपालिका–१५ स्थित पद्यमोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्य राखेर शिक्ष अधिकृत बोहोरामाथि मोबिल छर्किएको आरोप छ ।

बुढाथोकीविरुद्ध अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा २०८३ असार २८ गते मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनीविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सोमबार घोराही उपमहानगरपालिका–१५ बाट लुकिछिपी बसेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

वडासदस्य पक्राउ शिक्षा शाखाका अधिकृत
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