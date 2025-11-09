कोशी प्रदेशको बजेट खर्च २६ अर्ब २५ कराेड

२९ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा २६ अर्ब २५ कराेड बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, विराटनगरले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले २६ अर्ब २५ करोड २५ लाख ४८ हजार २२१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोडमा झारिएको थियो ।
सरकारले चालु तर्फ १३ अर्ब ८२ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पुँजीगत तर्फ १२ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । पुँजीगत खर्च तर्फ ७२.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब १४ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।
मन्त्रालयगत तर्फ १० अर्ब ६४ करोड ४३ लाख बजेट भएकाे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख खर्च गरेकाे छ ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख खर्च गरेकाे छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ५० करोड,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ अर्ब ८९ कराेड , उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्ब १९ करोड ७९ लाख, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड ४३ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ९६ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६४ कराेड ६७ लाख लाख बजेट खर्च गरेकाे छ ।
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