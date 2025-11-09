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कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा डा. कीर्तिपाल सुवेदी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २२ गते १४:१९

२२ असार, काठमाडौं । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवमा नियुक्त भएका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. सुवेदीलाई कोशीको स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो । ११ औं तहका डा. सुवेदी राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कार्यरत थिए ।

त्यसअघि डा. कीर्तिपाल लामो समय भेरी अस्पतालमा काम गरे ।

यसअघिको कोशीका स्वास्थ्य सचिव रहेका डा. यदुचन्द्र घिमिरे भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

यस्तै, आयुर्वेद समूहका रामआधार यादवलाई पनि स्वास्थ्य तथा खाद्य मन्त्रालयमा तानिएको छ । यसअघि उनी मधेश प्रदेशमा थिए ।

कोशी प्रदेश डा. कीर्तिपाल सुवेदी स्वास्थ्य सचिव
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