+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कोशी प्रदेश :

संसदीय समितिलाई टेर्दैनन् मन्त्रालयका सचिव, बैठकमा नआएपछि स्पष्टीकरण

लेखा समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ असार ५ गते १९:४०

५ असार, विराटनगर । संसदीय समितिको बैठकमा आउन अटेर गरेपछि कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारका दुई सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

लेखा समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति राजन किरातीका अनुसार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई उपस्थित हुन भनिएको थियो । तर, दुवै सचिव बैठकमा उपस्थीत भएनन् । यसलाई समितिले संसदीय गरिमाको अपमानका रूपमा लिएको छ ।

समितिका सभापति किरातीले बैठकमा नआउनुको लिखित कारणसहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेर शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको बताए ।

उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले समितिलाई अटेर गरेको पहिलो पटक भने होइन् । ‘अस्ति जेठ २७ गते महालेखा परीक्षकसहितको त्रिपक्षीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई बोलाउँदा उपस्थित हुनुभएन, आज बोलाउँदा पनि आउनुभएन,’ उनले भने, ‘यो त समितिलाई नै नपत्याएजस्तो भयो । संसद्लाई नै नपत्याउने विषय गम्भीर हो ।’

सचिवहरूको अनुपस्थितिले समितिको कार्यतालिका नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयगत रूपमा  दफाबार छलफलका लागि पछिल्लो तीन दिनयता समितिको बैठक नियमित बसिरहेको छ ।

समितिले २ असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । ३ असारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ४ असारमा गते खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

शुक्रबारको बैठक भने दुई मन्त्रालयका सचिव नआएपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको किरातीले बताए ।

‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका लागि सेड्युल मिलाएका थियौँ, तर सचिवहरू नआएपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अब बैठक बस्न दुई–चार दिन समय लाग्छ ।’

कोशी प्रदेश मन्त्रालयका सचिव स‌ंसदीय समिति
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कोशी प्रदेशमा बढ्यो चिया र कफी उत्पादन

कोशी प्रदेशमा बढ्यो चिया र कफी उत्पादन
कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोड बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोड बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै

कोशी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै
रास्वपा कोशी प्रदेश अधिवेशन : केन्द्रको निर्देशनविपरीत सभापतिमा प्यानल बन्यो, उजुरी परेन

रास्वपा कोशी प्रदेश अधिवेशन : केन्द्रको निर्देशनविपरीत सभापतिमा प्यानल बन्यो, उजुरी परेन
रास्वपा कोशी सभापतिमा ६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने, एक जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

रास्वपा कोशी सभापतिमा ६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने, एक जनाको उम्मेदवारी फिर्ता
रास्वपाले कोशीका ९ जिल्लामा चुन्यो सभापति, महिलाले पाएनन् नेतृत्व

रास्वपाले कोशीका ९ जिल्लामा चुन्यो सभापति, महिलाले पाएनन् नेतृत्व

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?
परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं

परराष्ट्रमन्त्रीका दुई भ्रमणका सन्देश : दिल्लीसँग दूरी घटाउँछौं, बेइजिङसँग विश्वास बढाउँछौं
बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

बौरिँदै छ सिंहदरबार वैद्यखाना

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories
मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

मेस्सीको खेल जति चर्चित, ट्याटो पनि उति नै चर्चित

13 Stories
विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकप स्टार खेलाडीहरुका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित