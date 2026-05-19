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रास्वपा कोशी सभापतिमा ६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने, एक जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २७ गते १८:२७

२७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कोशी सभापतिमा ६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् ।

बुधबार बिहानदेखि मोरङस्थित विराटचोकमा भइरहेको अधिवेशनमा सात जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । उम्मेदवारी दर्ता गरेका नारायण घिमिरेले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन् । सभापति पदका लागि सरिन तामाङ, चन्द्र राई, चन्द्रकुमार गौली, पीताम्बर तिम्सिना, पारसमणि गेलाल र खगेन्द्र कटुवाल बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

पार्टी विधान अनुसार सभापति जित्नका लागि ५० प्रतिशत मत कटाउनु पर्दछ । ५० प्रतिशत मत कुनै उम्मेदवारले ल्याउन नसके पहिलो र दोस्रो स्थानको मत ल्याउने दुई उम्मेदवार वीचमा दोस्रो चरणमा मतदान हुने व्यवस्था छ । साथै, मतदान पनि दुई चरणमा हुने व्यवस्था छ । पहिलो चरणमा सभापति र सदस्यहरुका लागि मतदान हुनेछ भने दोस्रो चरणमा सभापति बाहेकका पदाधिकारीका लागि मतदान गर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

रास्वपाको विधान अनुसार कोशीको प्रदेश समिति ६१ सदस्यीय हुनेछ ।

कोशी प्रदेश रास्वपा
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