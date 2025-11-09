+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

खल्तीमा डिजिटल भिसा कार्ड सेवा सुरु, मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २९ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईएमई खल्ती लिमिटेडले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजसँगको सहकार्यमा डिजिटल भिसा कार्ड सेवा सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो कार्डमार्फत प्रयोगकर्ताले फिजिकल कार्ड बिना नै मोबाइलबाट तत्काल सुरक्षित ई–कमर्स कारोबार गर्न सक्नेछन्।
  • खल्तीका सीईओ प्रवीण रेग्मीले यो सेवाले नगदरहित अर्थतन्त्र र डिजिटल नेपाल अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

२९ असार, काठमाडौं । आईएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती) ले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) सँगको सहकार्यमा डिजिटल भिसा कार्ड सेवा सार्वजनिक गरेको छ। यो सेवा खल्ती कार्ड्स इकोसिस्टम अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको पहिलो कार्ड सेवा हो।

कम्पनीका अनुसार खल्ती कार्ड्स एकीकृत कार्ड प्लेटफर्म हो। यसअन्तर्गत आगामी दिनमा प्रयोगकर्ताको आवश्यकता तथा विभिन्न प्रयोगका उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै थप डिजिटल तथा फिजिकल कार्ड सेवाहरू सार्वजनिक हुनेछ।

डिजिटल भिसा कार्ड सुरु भएसँगै अब खल्तीका प्रयोगकर्ताले कुनै फिजिकल कार्ड बिना नै मोबाइलबाट तत्काल सुरक्षित ई–कमर्स कारोबार गर्न सक्नेछन् । यो कार्ड प्रयोग गर्दा खल्ती वालेटमा रहेको मौज्दात रकमबाट सहज रूपमा भुक्तानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।

साथै, वालेटमा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा भुक्तानी प्रक्रिया पूरा गर्न लिङ्क गरिएको प्राथमिक बैंक अकाउन्टबाट रकम स्वतः भुक्तानी हुने नयाँ सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको छ।

तीन महिनासम्म निःशुल्क र आकर्षक अफर

सेवा सुरु भएको अवसरमा खल्तीले ग्राहकका लागि विभिन्न अफर सार्वजनिक गरेको छ। सम्पूर्ण ग्राहकले पहिलो तीन महिनासम्म डिजिटल भिसा कार्ड निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

कार्ड एक्टिभेसन गरेपछि ग्राहकले १ हजार रुपैयाँ दामी पोइन्ट्स तथा १ हजार २ सय रुपैयाँसम्मका क्यासब्याक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार प्रत्येक ई–कमर्स कारोबारमा ०.७५ प्रतिशतसम्म क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिनेछ।

एक मिनेटमै कार्ड तयार

खल्तीका प्रयोगकर्ताले एप भित्रै एक मिनेटभन्दा कम समयमा कार्ड एक्टिभ गरी तत्काल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यो कार्ड जारी भएकै दिनदेखि दराज लगायत विभिन्न ई–कमर्स प्लेटफर्म, एयरलाइन्स टिकटिङ, होटल तथा ट्राभल बुकिङ, फुड डेलिभरी तथा भिसा भुक्तानी स्वीकार गर्ने जुनसुकै अनलाइन सेवामा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।

सेवा सार्वजनिक गर्दै खल्तीका सीईओ प्रवीण रेग्मीले खल्ती डिजिटल भिसा कार्डले नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण, औपचारिक डिजिटल कारोबार वृद्धि, ई–कमर्स क्षेत्रको विस्तार तथा डिजिटल फाइनान्सियल लिटरेसीको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले यस सेवाले डिजिटल नेपाल अभियानको लक्ष्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै हरेक नेपालीलाई डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टमसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्ने बताए।

खल्ती डिजिटल भिसा कार्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग

ट्राफिक जरिबाना रकम मौजुदा कानुनले तोके बराबर मात्र छ : विभाग
रिलिजको ४८ घन्टामै ओटीटीबाट किन हटाइएको थियो ‘सतलुज’?

रिलिजको ४८ घन्टामै ओटीटीबाट किन हटाइएको थियो ‘सतलुज’?
सामसङ नेपालद्वारा ग्यालेक्सी ए २७ फाइभजी सार्वजनिक, ६ वर्षको सफ्टवेयर सपोर्ट

सामसङ नेपालद्वारा ग्यालेक्सी ए २७ फाइभजी सार्वजनिक, ६ वर्षको सफ्टवेयर सपोर्ट
अनलाइनखबरको गेटमा पार्किङ गरिएको गाडी आँखा क्लिनिक सञ्चालकको

अनलाइनखबरको गेटमा पार्किङ गरिएको गाडी आँखा क्लिनिक सञ्चालकको
बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री पोखरेल

बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री पोखरेल
विष्णु पौडेलको हिरासत पाँचौँ पटक थप, विशेष अदालतबाट तीन दिनको अनुमति

विष्णु पौडेलको हिरासत पाँचौँ पटक थप, विशेष अदालतबाट तीन दिनको अनुमति

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो
कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्

कर्णालीमा राजमार्ग होइन, मृत्युमार्ग छन्
‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’

‘जनताले भोट फिर्ता माग्दैछन्, विगतमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन’
लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश

लोकसेवामा पटकपटक असफल भएपछि विदेश जाने सपना बुन्दै थिए गणेश
गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार
कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

कांग्रेस असन्तुष्ट समूहको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories
एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

एमआरआई के हो, किन गरिन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित