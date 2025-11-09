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सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा र जग्गाको छानबिन गर्न समिति गठन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते १२:०७

३० असार, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग र जग्गाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।

कार्यकारी परिषद्ले अध्ययन बिदा दुरुपयोग सम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रा. डा. राजेन्द्र प्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसहरूको नाममा रहेको/चलन भोगमा रहेको जग्गाको छानबिन गर्न प्राध्यापक यज्ञराज पाठकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूले प्रदान गर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाएर व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन संकायका डीन केशवराज भट्टको संयोजकत्वमा कार्यविधि निर्मण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, सामान्य विज्ञान केन्द्रीय विभाग, कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र कानून केन्द्रीय विभागका शैक्षिक एवम् प्रशासनिक भवनहरूको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान पनि भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिमा प्रा. डा. किशन दत्त भट्टले पदभार ग्रहण गरेपछि सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
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